Honkai: Star Rail svela la versione 3.2, data di uscita, un personaggio gratis e i bonus del 2° anniversario

La versione 3.2 si intitola "Through the Petals in the Land of Repose" e sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire dal 9 aprile . Tra una novità e l'altra, durante la diretta sono stati svelati tre codici promozionali a tempo limitato che permettono di ottenere gratuitamente 300 Stellar Jad e e altre risorse utili. Li abbiamo elencati alla fine di questo articolo.

Hoyoverse ha presentato l'aggiornamento 3.2 di Honkai: Star Rail , svelando i nuovi contenuti in arrivo per il GDR free-to-play ad aprile, tra nuovi personaggi giocabili, missioni della storia ed eventi a tempo limitato, nonché una serie di regali per i giocatori per festeggiare il secondo anniversario del gioco.

Le novità principali della versione 3.2 e i bonus del secondo anniversario

La versione 3.2 proseguirà le avventure del Trailblazer nel pianeta di Amphoreus e la lotta tra i Chrysos Heirs e i Titani con delle nuove missioni principali della storia. Non mancheranno anche dei nuovi personaggi giocabili, con l'aggiornamento che aggiungerà Castorice e Anaxa. Non solo, in questa versione vecchie unità tra cui Silver Wolf, Blade, Kafka e Jingliu riceveranno dei potenziamenti in modo da risultare ancora validi nel meta attuale.

Anaxa è un personaggio 5 stelle di elemento Wind e appartenente al path Erudition, specializzato in attacchi ad area che colpiscono più nemici alla volta e in grado di aggiungere debolezze elementali ai suoi bersagli. Castorice, invece, appartiene al path Remembrance e usa l'elemento Quantum. In battaglia è accompagnata dal Netehrwing, un drago spettrale che colpisce tutti i nemici in campo con fiamme spettrali.. Nella prima metà della versione 3.2 sarà disponibile il nuovo banner con Castorice e le rerun di quelli di Fugue, Jiaoqiu e Acheron. Nella seconda fase sarà il turno di quello di Anaxe e il ritorno di quello di Dr. Ratio.

Oltre ai classici eventi a tempo limitato, il 26 aprile si festeggia il secondo anniversario del gioco e ovviamente Hoyoverse ha dei regali per tutti i giocatori. Si parte con l'evento di log-in "Festive Gifts" che elargirà fino a 20 Star Rail Special Passes, mentre grazie a "To the Ones that Blaze" riceverete tramite la casella di posta interna del gioco 1.600 Stellar Jade e 10 unità di Fuel. Tornano anche gli eventi "Realm of the Strange" e "Planar Fissure" per ottenere tanti manufatti, ma questa volta con un moltiplicatore del 300%. L'"Annual Trailblaze Report", infine, include le statistiche dei giocatori nell'ultimo anno ed elargisce ulteriori ricompense, tra Stellar Jade e Fuel. La portata più grande è rappresentata dalla possibilità di reclamare gratuitamente un personaggio 5 stelle tra Luocha, Ruan Mei o uno qualsiasi di quelli del banner standard.