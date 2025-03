PlayStation Store, Sconti di Primavera: le offerte migliori sui giochi PS4 e PS5

Terminato l'accesso anticipato per gli abbonati a PlayStation Plus, gli Sconti di Primavera sono ora disponibili per tutti gli utenti del PlayStation Store: scopriamo le offerte migliori sui giochi PS4 e PS5.

Sono tornati gli Sconti di Primavera su PlayStation Store, portando con sé un'enorme quantità di offerte sui giochi PS4 e PS5, di cui potremo approfittare fino al 10 aprile. Fra titoli che toccano il loro prezzo più basso di sempre per la prima volta e altri che raggiungono nuovamente il loro minimo storico, quali sono i nostri consigli per gli acquisti? La selezione che abbiamo realizzato include lo spettacolare Warhammer 40.000: Space Marine 2, due blockbuster assoluti come Marvel's Spider-Man 2 e Call of Duty: Black Ops 6, lo straordinario Baldur's Gate 3, il capolavoro soulslike Elden Ring, l'irriverente remaster di Shadows of the Damned e infine l'avventura fra le stelle di Star Wars Outlaws, di nuovo disponibile a metà prezzo.

Warhammer 40.000: Space Marine 2 Sconto del 35% per Warhammer 40.000: Space Marine 2, che tocca per la prima volta i 45,49€ anziché 69,99€ su PlayStation Store, lanciando un chiaro messaggio a chi ancora non si è cimentato con la nuova, appassionante avventura di Demetrian Titus. Il potentissimo guerriero è impegnato stavolta nel liberare alcuni pianeti dall'invasione dei Tiranidi, ma non sarà solo in questa missione. Dopo essere stato sottoposto a una dolorosa procedura che lo trasforma in un Primaris, donandogli capacità ancora superiori, l'ex capitano viene infatti affiancato da due veterani, Chairon e Gadriel, che si lanciano insieme a lui in battaglia per sbaragliare le orde aliene e scoprire quale minaccia si nasconde davvero dietro questa terribile infestazione. Come vi abbiamo raccontato nella recensione di Warhammer 40.000: Space Marine 2, il sequel sviluppato da Saber Interactive riesce ad arricchire e migliorare l'impianto action shooter confezionato ai tempi del primo capitolo da Relic Entertainment, introducendo meccaniche dotate di uno spessore maggiore ed entusiasmanti combinazioni di attacco che culminano in sanguinose finisher. Titus e i suoi compagni in Warhammer 40.000: Space Marine 2 L'evoluzione è ovviamente anche tecnica, e grazie al motore grafico Swarm riesce a portare sullo schermo letteralmente migliaia di nemici in movimento, dando vita a battaglie su larga scala e a sequenze davvero evocative, capaci di riprodurre in maniera convincente alcuni scorci degli scenari che ci troveremo a visitare durante l'appassionante campagna, da affrontare in solitaria o in cooperativa.

Marvel's Spider-Man 2 Marvel's Spider-Man 2 non è mai costato meno di 49,59€ (anziché 79,99€) su PlayStation Store, e questa riduzione del 38% è stata ribadita con gli Sconti di Primavera, dando a tutti la possibilità di recuperare quella che si pone senza dubbio come una delle migliori esclusive PlayStation degli ultimi anni, seguito assolutamente sensazionale di Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Peter e Miles affrontano Sandman nelle sequenze iniziali di Marvel's Spider-Man 2 Impegnati a proteggere New York dalla minaccia rappresentata da super-criminali come Sandman, Lizard e Scorpion, Peter e Miles si ritrovano a dover fare i conti con l'esercito di mercenari al servizio dello spietato Kraven, che vuole trasformare la città nel suo terreno di caccia e abbattere tutti i meta-umani che si muovono al suo interno, senza fare distinzioni. Quando tuttavia sulla scena irrompe il simbionte alieno noto come Venom, la situazione cambia drasticamente e i protagonisti dell'avventura devono scendere a patti con la forza corruttrice rappresentata da questo parassita proveniente dallo spazio; in particolare Peter, che a causa di alcuni eventi è costretto a legarsi alla creatura. Peter con il costume da simbionte in Marvel's Spider-Man 2 Tutto questo viene raccontato nell'ambito di una lunga e appassionante campagna, che fa sfoggio di nuove soluzioni tecniche, incredibili sequenze di raccordo e un'ambientazione mai così vasta e suggestiva, che potremo esplorare ricorrendo anche alle ali di ragnatela per volare letteralmente da un quartiere all'altro e cimentarci nel frattempo con le tante sfide disponibili. Per saperne di più, date un'occhiata alla nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2.

Call of Duty: Black Ops 6 Disponibile con il bundle cross-gen a 55,99€ anziché 79,99€, per un risparmio pari al 30%, Call of Duty: Black Ops 6 rilancia la celebre saga puntando su di un'ambientazione ancora inedita per il franchise Activision: la Guerra del Golfo. Nel gioco ritroveremo dunque i vari Russell Adler e Frank Woods, insieme agli agenti Troy Marshall, William Calderon, Felix Neumann e Sevati Dumas, impegnati in una serie di scontri legati al conflitto iracheno. Adler all'attacco in Call of Duty: Black Ops 6 Il risultato finale è una campagna cinematografica fra le più intense e coinvolgenti di sempre per la serie sparatutto, capace di portare sullo schermo sequenze di grande impatto, spettacolari inseguimenti, colpi di scena imprevedibili e, naturalmente, frenetici scontri a fuoco in cui dovremo neutralizzare le unità ostili mentre cerchiamo un modo per impedire la realizzazione di un piano devastante per il mondo occidentale. Se avete letto la nostra recensione di Call of Duty: Black Ops 6, saprete già che gli sviluppatori di Treyarch hanno fatto un lavoro davvero strepitoso con il comparto single player dell'esperienza, arricchendolo con un grado di libertà inedito, la presenza di incarichi opzionali e un sistema di progressione molto convincente, che permette di potenziare man mano il proprio personaggio. Il nuovo sistema di movimento del multiplayer di Call of Duty: Black Ops 6 Tuttavia non si tratta assolutamente degli unici contenuti di un pacchetto che include ovviamente una corposa componente multiplayer online, impreziosita da alcune importanti novità sul piano del gameplay come il Movimento Assoluto e le sue implicazioni, oltre all'ormai immancabile campagna Zombie con la sua affascinante narrazione alternativa.

Baldur's Gate 3 Anche Baldur's Gate 3 ha toccato nuovamente il suo prezzo più basso finora su PlayStation Store, 55,99€ anziché 69,99€ per una riduzione del 20% che non si pone certamente come la più alta che si sia mai vista, ma per un prodotto così desiderato è del tutto comprensibile: stiamo pur sempre parlando di un RPG che ha venduto ad oggi oltre 15 milioni di copie. Shadowheart, uno dei personaggi più importanti di Baldur's Gate 3 Ambientato nell'universo di Dungeons & Dragons, il capolavoro di Larian Studios concede un'enorme libertà ai giocatori e li immerge in una storia di enorme spessore, caratterizzata da una scrittura brillante anche e soprattutto per i personaggi e le loro storie, che non mancheranno di appassionarvi mentre cercate di conoscerli meglio e magari di instaurare una relazione con loro. Avete fame di Baldur's Gate? Hasbro ha già delle novità in arrivo a breve La struttura a bivi, il complesso sistema di scelte e conseguenze, il gran numero di finali differenti a cui è possibile assistere e le straordinarie atmosfere che vengono a crearsi durante il racconto trovano un solido supporto nei combattimenti a turni e nell'utilizzo del dado, che ricrea efficacemente le meccaniche dei giochi di ruolo con carta e penna. Una sequenza di combattimento di Baldur's Gate 3 Nella nostra recensione di Baldur's Gate 3 abbiamo parlato delle tantissime qualità del gioco, del suo straordinario quest design, del comparto narrativo di grandissimo spessore e del suo solido sistema di combattimento, ma anche di una realizzazione tecnica all'altezza delle aspettative, corredata da dialoghi molto intensi e ben interpretati.

Elden Ring Elden Ring ha ormai bisogno di ben poche presentazioni, ma gli Sconti di Primavera accendono nuovamente i riflettori sull'eccezionale soulslike firmato FromSoftware, dando la possibilità a chi ancora non l'ha giocato di recuperare questa incredibile esperienza action RPG per la cifra più bassa toccata finora su PlayStation Store: 35,99€ anziché 59,99€, con uno sconto del 40%. La straordinaria ambientazione di Elden Ring Soldi davvero ben spesi, se apprezzate questo sottogenere e avete voglia di immergervi nelle inquietanti atmosfere dell'Interregno, l'oscuro e vasto open world che fa da sfondo alla campagna del titolo diretto da Hidetaka Miyazaki, in cui dietro a ogni angolo può nascondersi una minaccia mortale e ogni singolo combattimento vi metterà duramente alla prova. Come abbiamo raccontato nella recensione di Elden Ring, uno dei punti di forza del gioco risiede nella grande libertà che concede agli utenti, che vengono spronati e esplorare l'ambientazione e ad affrontare le diverse missioni disponibili senza vincoli, nell'ambito di una campagna estremamente corposa e ricca di personaggi affascinanti con cui interagire. Uno dei combattimenti di Elden Ring Il sistema di combattimento tipico dei soulslike si arricchisce in questo caso di alcune nuove meccaniche, come la possibilità di combinare diversi elementi al fine di ottenere approcci strategici differenti e ottenere l'agognata vittoria per scoprire man mano qualcosa di più sull'intricata lore che lo studio giapponese ha creato in collaborazione con lo scrittore George R.R. Martin.

Shadows of the Damned: Hella Remastered Nella nostra selezione trova posto anche Shadows of the Damned: Hella Remastered, che è alla sua prima promozione in assoluto e può essere vostro con uno sconto del 20% che porta il prezzo di questa controversa remaster a 19,99€ anziché 24,99€: una cifra più accessibile, specie per chi vorrebbe rivivere la folle avventura di Garcia Hotspur ma è ben consapevole dei suoi limiti. Garcia e Johnson in Shadows of the Damned: Hella Remastered La riedizione ci è infatti sembrata un po' pigra, come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Shadows of the Damned: Hella Remastered, visto che non introduce alcun miglioramento sul fronte del gameplay per andare a limitare la legnosità delle meccaniche originali e dal punto di vista tecnico si limita ad aumentare risoluzione e frame rate, ma senza prestare la necessaria attenzione all'ottimizzazione. Il risultato finale è un gioco ancora piuttosto macchinoso, visivamente sporco e viziato da qualche calo di frame rate di troppo, ma al contempo forte del grande fascino di un'opera che ha visto la collaborazione di menti visionarie come quelle di Goichi Suda, Shinji Mikami e Massimo Guarini, e che porta sullo schermo personaggi e ambientazioni assolutamente iconici. Il protagonista di Shadows of the Damned: Hella Remastered affronta un nemico La promozione degli Sconti di Primavera consente insomma di recuperare o di rivivere la spedizione di Garcia negli inferi per salvare la sua amata Paula, rapita dall'inquietante Fleming: una missione che il cacciatore di demoni potrà portare a termine solo grazie all'aiuto del fido Johnson, uno spirito capace di trasformarsi in diverse armi e persino in potenti veicoli.

Star Wars Outlaws Star Wars Outlaws è nuovamente disponibile a metà prezzo su PlayStation Store, e non è il caso di farselo dire due volte: per 39,99€ anziché 79,99€, l'emozionante avventura della fuorilegge Kay Vess, determinata a farsi un nome in tutto l'Orlo Esterno, si pone come un affare da non perdere, specie se siete appassionati della saga cinematografica di Star Wars e di tutto ciò che vi ruota attorno. Kay Vess a bordo della Trailblazer in Star Wars Outlaws Fuggita in seguito a un colpo andato male, Kay si ritrova con una taglia sulla testa e una cacciatrice alle calcagna, ma può contare sull'astronave che ha appena rubato, l'iconica Trailblazer, nonché sull'aiuto del piccolo Nix e del droide ND-5 per portare a termine incarichi man mano più complessi e rafforzare i legami con i quattro sindacati criminali che controllano questo settore della galassia. Tale meccanica è uno dei tratti caratterizzanti dell'esperienza, visto che le missioni delle varie fazioni costituiscono una parte corposa e interessante della campagna, mentre l'evoluzione del rapporto fra la protagonista e le organizzazioni per cui lavora può portare a diverse sorprese e opportunità: abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di Star Wars Outlaws. Una fase esplorativa di Star Wars Outlaws Sul fronte del gameplay, il gioco miscela in maniera equilibrata fasi esplorative, sezioni stealth e scontri a fuoco, consegnandoci un impianto piuttosto solido e divertente, che apre a tante nuove possibilità man mano che Kay entra in possesso di equipaggiamento e abilità speciali, queste ultime legate a una serie di esperti con cui entreremo in contatto nel corso della storia.