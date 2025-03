Avete fame di Baldur's Gate? Hasbro ha già delle novità in arrivo a breve

Le parole del rappresentate di Hasbro

Parlando con IGN USA alla Game Developers Conference, l'SVP dei giochi digitali di Hasbro - Dan Ayoub - ha confermato che "molte persone sono molto interessate a Baldur's Gate", ora che il team di Baldur's Gate 3 ha deciso di non lavorare a un quarto capitolo.

Aggiunge anche "Stiamo definendo i nostri piani per il futuro e quello che faremo con questo gioco. E in effetti, in tempi molto brevi, avremo qualcosa di cui parlare".

Ayoub non ha fornito ulteriori informazioni riguardo a ciò che sta per essere annunciato. Potrebbe essere un nuovo Baldur's Gate in piena regola (difficile) o una sorta di crossover come con Magic: The Gathering (più probabile). Tuttavia, ha ammesso di essere consapevole che il pubblico desidera un Baldur's Gate 4, ma mette in chiaro che ci vorrà un po' di tempo per realizzarlo. Afferma che la compagnia non ha fretta e che vuole agire in modo accorto.

Hasbro ritiene anche che gli ottimi risultati iniziali siano uno sprono per fare ancora meglio in futuro. Anche se non lo dice in modo chiaro, è probabile che faccia riferimento specificamente a Baldur's Gate 3 e alla sua qualità e al fatto che un nuovo capitolo deve riuscire a puntare ancora più in alto per avere un successo totale.

Segnaliamo poi che Baldur's Gate 4 era in realtà già in sviluppo e giocabile, ma Larian Studios ha preferito non proseguire.