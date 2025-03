Assassin's Creed Shadows riceve voti positivi dalle prime recensioni: è il grande ritorno della serie?

È infine scaduto l'embargo e vengono pubblicate in queste ore le recensioni di Assassin's Creed Shadows, che sta raccogliendo voti positivi finora, ma si tratta del grande ritorno della serie, chiesto a gran voce sia dal pubblico che dagli azionisti Ubisoft?

Prima di tutto, vi rimandiamo alla nostra recensione di Assassin's Creed Shadows per sapere cosa ne pensiamo. Per il resto, in linea di massima, le recensioni concordano sul fatto che il gioco sia veramente una cornucopia di contenuti, essendo un titolo strapieno di cose da fare tra quest, attività aggiuntive ed elementi narrativi costanti, in una quantità che arriva quasi a diventare eccessiva per alcuni.

Curiosamente, per alcune testate il nuovo capitolo porta quelle novità di cui la serie aveva bisogno da tempo, mentre per altre, pur riconoscendo la qualità assoluta del gioco, il problema resta forse il fatto di non riuscire a smarcarsi da alcune dinamiche diventate un po' stantie.