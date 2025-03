I giochi di PS Plus che saranno rimossi ad aprile sono stati svelati

Ogni mese PlayStation Plus aggiunge al proprio catalogo Extra e Premium una serie di videogiochi, ma al tempo stesso ne rimuove alcuni. Sony non è sempre chiarissima tramite i post del Blog fino a quando un certo videogioco rimarrà disponibile, ma vi è una sezione dedicata ai giochi in rimozione e quelli di aprile sono ora stati segnalati.

Cosa giocare tra i titoli in rimozione da PS Plus

Se siete abbonati e volete sfruttare il servizio al meglio prima che certi titoli vengano rimossi, allora possiamo darvi alcuni consigli. Tra i vari nomi in elenco, suggeriamo assolutamente di dare una possibilità ad Animal Well. Si tratta di un particolare metroidvania totalmente focalizzato sull'esplorazione e sul senso di scoperta. Non si può combattere, non in senso classico, e nei panni di un piccolo blob gelatinoso dobbiamo sfuggire a un pozzo pieno di animali, trovando tanti strumenti che ci aprono la via in modo unico. Non si tratta di un prodotto particolarmente lungo, quindi è perfetto da giocare prima della rimozione.

Una delle ambientazioni di Animal Well

Se volete una seconda proposta, Kena: Bridge of Spirits è un piacevole action-adventure molto derivativo, ma divertente e, ancora una volta, non particolarmente longevo. Consigliamo anche Tales of Kenzera: ZAU, un bel metroidvania con una struttura più classica.

Infine, vi ricordiamo quali sono i videogiochi aggiunti a marzo su PS Plus Extra e Premium.