I giochi PS4 e PS5 del PlayStation Plus Extra e Premium di marzo sono disponibili, ecco l'elenco completo

A partire da stamani il catalogo di giochi PS4 e PS5 del PlayStation Plus Extra e Premium si arricchito con le nuove aggiunte di marzo, che dunque ora sono a disposizione di tutti gli abbonati ai due tier più alti del servizio di Sony.

In totale sono stati aggiunti 12 giochi, di cui otto per il catalogo di Extra e quattro classifici per gli abbonati a Premium, tra cui i primi capitoli della serie Armored Core di FromSoftware. Tra le aggiunte di maggior rilievo non possiamo non citare l'acclamato metroidvania Prince of Persia The Lost Crown, il simulatore di combattimenti di arti marziali miste UFC 5, mentre ai fan di Holly & Benji potrebbe far gola Captain Tsubasa: Rise of New Champions.