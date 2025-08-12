0

PS Plus compie 15 anni e Sony suggerisce 15 giochi indie nel catalogo che dovete giocare

In occasione del suo quindicesimo compleanno, PS Plus vi consiglia 15 giochi che fanno parte del catalogo e che dovreste giocare assolutamente se non odiate a prescindere gli indie.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   12/08/2025
Quest'anno PS Plus compie il proprio 15esimo compleanno e Sony ha deciso di sfruttare le pagine del PS Blog per suggerire agli abbonati 15 giochi indie che tutti dovrebbero assolutamente giocare.

Se siete quindi abbonati e non sapete per quale titolo optare all'interno del catalogo di PS Plus, ora avete una lista da cui partire.

I 15 giochi indie di PS Plus suggeriti da Sony

Ecco la lista dei giochi selezionati sul PS Blog:

  • A Space for the Unbound | PS5, PS4
  • Abiotic Factor | PS5
  • Another Crab's Treasure | PS5, PS4
  • Blue Prince | PS5
  • Celeste | PS4
  • Citizen Sleeper | PS5, PS4
  • Cult of the Lamb | PS5, PS4
  • Dead Cells | PS5, PS4
  • Dredge | PS5, PS4
  • Hollow Knight: Voidheart Edition | PS4
  • Paradise Killer | PS5, PS4
  • Tetris Effect: Connected | PS5, PS4
  • Moonlighter | PS4
  • Undertale | PS4
  • Untitled Goose Game | PS4

Tutti i giochi segnalati come "PS4" sono ovviamente avviabili anche su PS5: semplicemente non hanno una versione nativa per la console più recente di Sony.

A Space for the Unbound è un'avventura punta e clicca moderna che racconta le vite degli adolescenti nell'Indonesia negli anni 90, con un tocco di soprannaturale. Abiotic Factor è invece un gioco di sopravvivenza cooperativo ambientato in una struttura di ricerca invasa da minacce paranormali in stile Half Life.

Another Crab's Treasure è un soulslike colorato e accessibile che ci mette nei panni di un paguro che combatte con una forchetta. Blue Prince è un gioco roguelite puzzle nel quale dobbiamo esplorare una villa che ogni giorno cambia completamente piantina, posizionando noi stessi le stanze per svelarne i misteri.

Celeste è un famosissimo platform nel quale scaliamo una montagna in un crescendo di livelli sempre più difficili. Citizen Sleeper è un gioco di ruolo narrativo sci-fi con tantissime scelte da compiere e una bellissima storia colma di testi da leggere. Cult of the Lamb è un roguelite d'azione nel quale siamo l'Agnello Sacrificale che è risorto e vuole vendicarsi delle divinità e creare un proprio culto.

Dead Cells è un altro roguelite d'azione e piattaforme con alcuni tocchi da metroidvania nel quale saremo spinti ad andare sempre più veloce. Dredge è un'avventura a tema pesca con un risvolto lovecraftiano nella quale pescare strani pesci e fare luce su una storia soprannaturale.

Hollow Knight: Voidheart Edition è la versione completa dell'amato metroidvania ambientato in un mondo di insetti. Paradise Killer è un gioco investigativo con un omicidio in un mondo soprannaturale con musica in stile agli anni 80. Tetris Effect: Connected è la versione moderna e visivamente sovrabbondante del classico gioco arcade.

Moonlighter è un gioco di ruolo d'azione dungeon crawler nel quale siamo un mercante che esplora dei labirinti in cerca di oggetti da vendere nel proprio negozio. Undertale è un GDR a turni sopra le righe che ci fa esplorare un mondo di mostri, per poi chiederci se siamo noi il vero mostro. Untitled Goose Game è invece un gioco caotico nel quale vestiamo i panni di una oca che vuole solo fare i dispetti ai cittadini di un borgo inglese: nel cuore è un puzzle game con visuale dall'alto.

Segnaliamo infine che gli abbonati possono anche richiedere degli avatar gratuiti per PlayStation a tema God of War, Diablo 4 e non solo.

