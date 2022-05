Citizen Sleeper, la recensione di un gioco di ruolo dalla forte impronta autoriale

Nella recensione di Citizen Sleeper vedremo come Martin ha fatto maturare questo discorso, pur in un contesto completamente diverso.

Gareth Damian Martin è un autore di videogiochi nel senso più puro del termine, perché non solo crea le sue opere in una quasi perfetta solitudine, determinandone quindi grandezza e limiti, ma ciò che fa si pone sempre in modo critico verso il medium e alcune delle sue forme più consolidate. In Other Waters, il suo primo gioco, fu concepito proprio in antitesi al concetto di aggressività che domina spesso i videogiochi, anche quelli apparentemente più innocui.

Meccaniche di gioco

Il personaggio è più delle sue skill

Citizen Sleeper è un gioco di ruolo narrativo con elementi survival in cui si interpreta uno sleeper, un replicante dal corpo robotico di proprietà di una multinazionale fuggito sulla stazione spaziale The Eye, un luogo di frontiera pieno di reietti di ogni tipo, fondato da degli idealisti dopo il crollo di un immenso conglomerato galattico, unico posto in cui un fuggitivo può provare a essere libero. Considerate che gli sleeper non godono degli stessi diritti degli esseri umani: vengono creati copiando parte della mente di un individuo vivo in un corpo meccanico. Inoltre le multinazionali li dotano di un sistema di sicurezza, chiamato obsolescenza programmata, che li uccide se per caso sfuggono al loro controllo. In fondo sono un loro investimento e ne fanno ciò che vogliono.

Senza ricordi e non potendo andare da nessun'altra parte, lo scopo iniziale dello sleeper creato dal giocatore, scegliendo semplicemente una delle tre classi disponibili, è quindi quello di capire come sopravvivere. Le risorse da tenere in considerazione sono essenzialmente due: la barra della condizione, formata da venti blocchi che diminuiscono dopo ogni ciclo, ossia quando si manda a dormire lo sleeper a fine giornata, e la barra dell'energia, legata all'alimentazione, formata da cinque blocchi che calano a ritmi di due alla volta.

Le due barre sono collegate tra loro: finita l'energia, la condizione peggiora più velocemente. Quest'ultima è legata a un'altra meccanica, quella dei dadi: più la condizione è alta, più a inizio ciclo si ricevono dadi da usare per eseguire le azioni. Avere molti dadi significa poter fare molte più cose, siano esse lavorare per ripagare un debito e guadagnare qualcosa, o scoprire dettagli di qualche personaggio particolarmente interessante. Sono anche il modo principale con cui far progredire la storia. Il valore del dado (da uno a sei), determina l'efficacia dello stesso, ossia la facilità con cui permette di compiere una determinata azione. Ogni azione è inoltre influenzata dalle specializzazioni o abilità del personaggio, che possono rendergli più semplice o più complicata la vita in determinate circostanze.

In totale ci sono cinque abilità: Tecnica, Interfaccia, Resistenza, Intuizione e Interazione, che possono essere fatte crescere assegnando punti abilità quando disponibili. Anzi, diciamo meglio: che sono determinate dallo stile di gioco.