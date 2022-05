Offerte eBay: Telecamera HD di PS5 nuova al prezzo minimo online, ecco lo sconto

Le offerte eBay di oggi ci permettono di acquistare una telecamera HD per PS5 di Sony. Il prezzo è 29.99€, ovvero con uno sconto del 57%. Potete trovare l'offerta a questo indirizzo.

La telecamera HD Sony per PS5 viene venduta a un prezzo consigliato di 69.99€. Il prezzo offerto su eBay è molto più basso rispetto a quello proposto in questo momento da altri store. Il prodotto è nuovo ed è proposto da un rivenditore con un feedback positivo al 100%. Il pagamento è possibile anche tramite PayPal, che vi dà la garanzia di rimborso in caso di mancata consegna. Potete pagare anche con G Pay, Visa, Mastercard e American Express.

Segnaliamo però che questo rivenditore non permette la restituzione del prodotto. Se per caso non siete certi di voler tenere il prodotto, potete ad esempio - sempre su eBay - trovare la telecamera HD di PS5 a 39.99€. In questo caso permette la restituzione entro 30 giorni, pagando solo le spese di spedizione. Anche in questo caso potete pagare con PayPall, così come con G Pay, Visa, Mastercard e American Express.

La telecamera HD PS5 di Sony permette di registrare in Full HD e fare video streaming in diretta per portare con facilità contenuti su Twitch. Il tutto può essere gestito con comodità tramite il tasto Crea del controller DualSense. Supporta anche i green screen, per eliminare lo sfondo. Ricordiamo che questa telecamera non è compatibile con PS VR.

Telecamera HD PS5 di Sony

Questa notizia include un link con affiliazione ad eBay che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.