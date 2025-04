La prenotazione di Nintendo Switch 2 e Mario Kart World torna su Amazon: le scorte durano sempre poco, rapidi

Nintendo Switch 2 è stata annunciata ed è subito stata un successo. Lo possiamo affermare perché le prenotazione su Amazon Italia non fanno in tempo a venir notate che esauriscono subito le unità. Per fortuna la catena di distribuzione continua a rimettere a disposizione nuove scorte, così che più giocatori possano assicurarsi la propria console sin dal lancio, che ricordiamo è previsto per il 5 giugno. Tra due mesi potrete giocare con la nuova console e con Mario Kart World, sfruttando la prenotazione di Nintendo Switch 2 ora nuovamente disponibile su Amazon. Vediamo dove trovare i prodotti: Nintendo Switch 2 - Solo la console | 469,99 €

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World | 509,99 € Come possiamo notare, il bundle con dentro Mario Kart World costa solo 40€ in più, sebbene il gioco costi 80€ in digitale e 90€ in formato fisico. Si tratta in pratica di un modo per risparmiare subito 40/50€ al lancio della console.

Le novità principali di Nintendo Switch 2 Nintendo Switch 2 è una console un po' più grande rispetto ai modelli della precedente generazione. Parliamo di 6 cm in più in larghezza e 3 cm più alta rispetto a Switch OLED. Lo spessore è invece lo stesso. Pesa circa 100 grammi extra, ma dalle nostre prove possiamo affermare che ogni componente è ben distribuita e la console è comoda da tenere in mano. Nintendo Switch 2: tutto, ma proprio tutto quello che sappiamo sulla nuova console Lo schermo è un LCD IPS touch da 7,9 pollici con risoluzione Full HD, aspetto di forma 16:9, 120 Hz di refresh rate, supporto al VRR e ad HDR10. I Joy-Con, inoltre, non scorrono più dentro la console ma si agganciano magneticamente, per la massima comodità. La loro dimensione superiore rendere anche più comodo giocare, per gli adulti. Lo spazio di archiviazione è 256 GB, otto volte superiore alla Switch 1. Per ampliare la memoria, è necessario usare le microSD Express. Gli altri modelli possono essere usati ma solo per trasferire screenshot e video dal vecchio Nintendo Switch. Confermiamo poi che i giochi fisici e digitali di Switch 1 sono compatibili con Switch 2, con pochissime limitazioni (che probabilmente saranno risolte con degli aggiornamenti gratuiti).

Le novità principali di Mario Kart World Mario Kart World è il nuovo gioco di kart di Nintendo per Switch 2: sarà una esclusiva. Come in passato, potremo prendere il controllo dei personaggi delle serie della casa di Kyoto, metterli in sella a vari mezzi a due o più ruote e sfrecciare lungo i percorsi. Ci sono però varie novità. Il gioco ha una grande mappa aperta che, in una modalità specifica, potremo esplorare liberamente da soli o in compagnia. Inoltre, i percorsi dei vari Prix sono collegati tra loro e dovremo quindi guidare da uno all'altro durante il torneo. Si passa poi da 10 a 24 giocatori, con tanti nuovi personaggi per un roster enorme e nuove capacità, come la possibilità di scivolare sopra i corrimano o guidare sui muri e fare salti e rimbalzi per guadagnare una accelerazione temporanea.