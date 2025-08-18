0

Mario Kart World sorpassa Mafia: Terra Madre e riconquista la vetta della classifica inglese

Mario Kart World lancia un guscio blu a Mafia: Terra Madre e si riappropria della prima posizione nella classifica di vendite del Regno Unito.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   18/08/2025
Mario e Luigi testa a testa in Mario Kart World
Mario Kart World
Mario Kart World
Articoli News Video Immagini

Come ogni lunedì è arrivata la classifica dei giochi più venduti in formato fisico nel Regno Unito, che vede l'ennesimo cambio al vertice. Dopo aver conquistato la prima posizione la scorsa settimana, Mafia: The Old Country deve cedere il passo a Mario Kart World.

Non si tratta dell'unica esclusiva Nintendo Switch 2 sul podio, con Donkey Kong Bananza che occupa il gradino più basso. Il resto della classifica include i "soliti noti" come Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077, LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker e Minecraft.

Niente stravolgimenti, in attesa che il ritmo delle uscite torni regolare

L'unica nuova uscita della settimana è Madden NFL 26, che a ogni modo non va oltre la sedicesima posizione. Siamo chiaramente in pieno periodo estivo, e la frequenza delle uscite di rilievo è notevolmente calata. Per eventuali stravolgimenti nella classifica bisognerà attendere la fine di agosto o settembre, quando il mercato tornerà a carburare a ritmi regolari.

Un nuovo Nintendo Direct è stato annunciato per domani, incentrato su Kirby Air Riders Un nuovo Nintendo Direct è stato annunciato per domani, incentrato su Kirby Air Riders

Di seguito la top 20 del mercato inglese:

  1. Mario Kart World
  2. Mafia: The Old Country
  3. Donkey Kong Bananza
  4. Hogwarts Legacy
  5. Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
  6. Mortal Kombat 11 Ultimate
  7. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
  8. LEGO Harr Potter Collection
  9. Minecraft
  10. Mario Kart 8 Deluxe
  11. Mortal Kombat 1
  12. EA Sports FC 25
  13. Call of Duty: Black Ops 6
  14. Super Mario Party Jamboree
  15. LEGO Jurassic World
  16. Madden NFL 26
  17. GTA 5
  18. Animal Crossing: New Horizons
  19. Ready or Not
  20. Tekken 8
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Mario Kart World sorpassa Mafia: Terra Madre e riconquista la vetta della classifica inglese