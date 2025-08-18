Mario Kart World sorpassa Mafia: Terra Madre e riconquista la vetta della classifica inglese

Niente stravolgimenti, in attesa che il ritmo delle uscite torni regolare

L'unica nuova uscita della settimana è Madden NFL 26, che a ogni modo non va oltre la sedicesima posizione. Siamo chiaramente in pieno periodo estivo, e la frequenza delle uscite di rilievo è notevolmente calata. Per eventuali stravolgimenti nella classifica bisognerà attendere la fine di agosto o settembre, quando il mercato tornerà a carburare a ritmi regolari.

Di seguito la top 20 del mercato inglese: