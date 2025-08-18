Mario Kart World sorpassa Mafia: Terra Madre e riconquista la vetta della classifica inglese

Come ogni lunedì è arrivata la classifica dei giochi più venduti in formato fisico nel Regno Unito, che vede l'ennesimo cambio al vertice. Dopo aver conquistato la prima posizione la scorsa settimana, Mafia: The Old Country deve cedere il passo a Mario Kart World.
Non si tratta dell'unica esclusiva Nintendo Switch 2 sul podio, con Donkey Kong Bananza che occupa il gradino più basso. Il resto della classifica include i "soliti noti" come Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077, LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker e Minecraft.
Niente stravolgimenti, in attesa che il ritmo delle uscite torni regolare
L'unica nuova uscita della settimana è Madden NFL 26, che a ogni modo non va oltre la sedicesima posizione. Siamo chiaramente in pieno periodo estivo, e la frequenza delle uscite di rilievo è notevolmente calata. Per eventuali stravolgimenti nella classifica bisognerà attendere la fine di agosto o settembre, quando il mercato tornerà a carburare a ritmi regolari.
Di seguito la top 20 del mercato inglese:
- Mario Kart World
- Mafia: The Old Country
- Donkey Kong Bananza
- Hogwarts Legacy
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
- Mortal Kombat 11 Ultimate
- LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
- LEGO Harr Potter Collection
- Minecraft
- Mario Kart 8 Deluxe
- Mortal Kombat 1
- EA Sports FC 25
- Call of Duty: Black Ops 6
- Super Mario Party Jamboree
- LEGO Jurassic World
- Madden NFL 26
- GTA 5
- Animal Crossing: New Horizons
- Ready or Not
- Tekken 8