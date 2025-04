Amazon lancia la funzione 'Buy for Me' per acquistare da altri siti tramite l'app Amazon

Amazon, già conosciuta per offrire una vasta selezione di prodotti con oltre 300 milioni di articoli disponibili con consegna rapida Prime, ha deciso di spingersi oltre. Con la nuova funzione 'Buy for Me', attualmente in fase di test beta su dispositivi iOS e Android per un gruppo ristretto di utenti negli Stati Uniti, Amazon offre la possibilità di acquistare prodotti anche da siti di altri marchi non presenti nel proprio store.

Questa funzione nasce con l'obiettivo di migliorare l'esperienza d'acquisto, permettendo agli utenti di trovare e comprare qualsiasi prodotto desiderato anche se non è venduto direttamente su Amazon. L'integrazione di 'Buy for Me' all'interno dell'app Amazon Shopping consente di esplorare prodotti di terze parti senza dover abbandonare l'ambiente familiare e sicuro dell'applicazione.