Claude 3.7 Sonnet debutta con "extended thinking": il nuovo standard per l'AI avanzata?

Anthropic continua la sua corsa nel settore dell'intelligenza artificiale con il lancio di Claude 3.7 Sonnet, il primo modello della compagnia a implementare un approccio ibrido al ragionamento simulato . La caratteristica principale è il "extended thinking", un meccanismo che consente all'AI di lavorare passo dopo passo su problemi complessi, regolando la quantità di elaborazione impiegata per trovare una soluzione. Questa tecnologia è stata sviluppata in risposta alle esigenze di utenti e sviluppatori che cercano maggiore controllo e affidabilità nei processi decisionali dell'AI . Oltre al modello aggiornato, Anthropic ha svelato Claude Code, un assistente AI dedicato alla programmazione e alla gestione del codice, attualmente in fase di anteprima limitata.

Più controllo sul ragionamento dell’AI

Una delle innovazioni chiave di Claude 3.7 Sonnet è la possibilità di scegliere tra risposte rapide o un'elaborazione più approfondita con una catena di pensiero visibile. Questo avvicina il modello ad alternative come gli o1 e o3 di OpenAI, il Gemini 2.0 Flash Thinking di Google e DeepSeek R1. Attraverso l'API, gli sviluppatori possono specificare il numero esatto di token che il modello deve utilizzare per il ragionamento, con un limite massimo di 128.000 token in output.

L'accesso a Claude 3.7 è incluso in tutti i piani di abbonamento, con l'opzione "extended thinking" disponibile per tutti tranne la versione gratuita. I costi rimangono invariati rispetto ai modelli precedenti: $3 per milione di token in input e $15 per milione di token in output, con i token di ragionamento inclusi nella tariffa dell'output.

I benchmark dei vari modelli di Anthropic

Un altro miglioramento significativo è la riduzione delle risposte eccessivamente prudenziali: Claude 3.7 Sonnet rifiuta il 45% in meno di richieste rispetto al suo predecessore, rendendolo più efficace e meno incline a interpretazioni errate di richieste innocue.