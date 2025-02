Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 è stato classificato a Singapore

A quanto pare la Infocomm Media Development Authority di Singapore ha classificato Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 per tutte le piattaforme, dunque PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

A meno di clamorose sorprese sarà dunque questo l'annuncio in arrivo il 4 marzo, anticipato prima da un teaser e poi da un vero e proprio conto alla rovescia comparso sul sito ufficiale della serie Toky Hawk's Pro Skate.

La raccolta in questione si porrebbe come una sorta di sequel rispetto a Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, andando a completare il recupero della saga e contribuendo a un ulteriore (per quanto tardivo) rilancio che, si spera, porterà alla produzione di nuove esperienze.