One Piece: Stagione 3 pare essere stata confermata in maniera alquanto bizzarra

Il fatto che sia prevista una Stagione 3 è abbastanza scontato, considerando l'estensione del materiale di partenza e il successo che l'adattamento live action sta ottenendo, ma in base a questa informazioni possiamo pensare che la produzione stia accelerando i tempi per le prossime stagioni, da pubblicare poi in maniera dilazionata.

L'attore giapponese probabilmente non voleva fare un annuncio del genere, ma nel corso di un'intervista si è lasciato sfuggire l'informazione in maniera apparentemente ingenua, svelando le riprese della terza stagione della serie One Piece per Netflix .

Siamo ancora in attesa della seconda stagione ma intanto sembra essere arrivata già la conferma di One Piece: Stagione 3 in una maniera alquanto bizzarra, svelata probabilmente per sbaglio da uno degli attori principali del cast, Mackenyu .

Le riprese sembra siano già programmate

In ogni caso, non possiamo prenderla ancora come un'informazione ufficiale, essendo arrivata in maniera fortuita e considerando anche che potrebbe derivare da un semplice errore nell'affermazione di Mackenyu, ma la cosa è piuttosto verosimile.

Mackenyu nel ruolo di Zoro in One Piece

"Abbiamo dei progetti in programma per quest'anno, prima di girare la terza stagione di One Piece", ha riferito l'attore durante una recente intervista, "ma non posso dirvi nulla al riguardo, quindi non sarà divertente per tutti voi".

Non è chiaro se le riprese siano comunque previste all'interno del 2025, ma è chiaro che i tempi tra la seconda e la terza stagione potrebbero essere un po' più compressi rispetto all'attesa che c'è stata tra la prima e la seconda, in base a questo indizio.

Nel frattempo, restiamo in attesa di una data di uscita per One Piece Stagione 2, che a questo punto ha terminato le riprese e dovrebbe arrivare su Netflix nel corso dell'anno.