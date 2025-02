One Piece Stagione 2 ha terminato le riprese, annuncia Netflix: data di uscita in arrivo?

Uno scorcio dei nuovi scenari è visibile anche in una nuova immagine ufficiale pubblicata da Netflix proprio per celebrare la conclusione delle riprese, con la ciurma di Cappello di Paglia in posa nei loro vestiti d'ordinanza.

"La Rotta Maggiore si avvicina con la fine delle riprese della seconda stagione del fenomeno globale One Piece", ha riferito Netflix nel comunicato stampa. Le riprese si sono svolte principalmente a Cape Town, in Sud Africa , per questa nuova stagione, cosa che potrebbe portare alla messa in scena di ambientazioni piuttosto esotiche.

Arriverà nel 2025?

Nei giorni scorsi abbiamo visto che Netflix potrebbe aver confermato l'anno di uscita di One Piece: Stagione 2, che potrebbe arrivare proprio nel corso del 2025, ma è probabile che una data precisa possa essere annunciata presto, a questo punto.

La foto che celebra la conclusione delle riprese su One Piece: Stagione 2

Il comunicato stampa, per il momento, non riporta ulteriori informazioni, dunque non resta che attendere comunicazioni da parte della compagnia.

Queste potrebbero arrivare forse con l'evento Netflix Tudum 2025, che come abbiamo visto verrà trasmesso per la prima volta in streaming direttamente sulla piattaforma, a maggio.

Per il resto, è stato confermato il cast per la Stagione 2, nel quale troviamo i protagonisti già noti come Iñaki Godoy (Monkey D. Luffy), Mackenyu (Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usopp), Taz Skylar (Sanji), Ilia Isorelys Paulino (Alvida), Jeff Ward (Buggy) e Michael Dorman (Gold Roger), e nuovi membri come Charithra Chandran (Miss Wednesday), Joe Manganiello (Mr 0), Katey Sagal (Dr. Kureha), Lera Abova (Miss All Sunday), Mark Harelik (Dr. Hiriluk), Sophia Anne Caruso (Miss Goldenweek), Sendhil Ramamurthy (Nefertari Cobra), Brendan Sean Murray (Broggy), Callum Kerr (Smoker), Camrus Johnson (Mr 5), Clive Russell (Crocus), Daniel Lasker (Mr 9), David Dastmalchian (Mr 3), Jazzara Jaslyn (Miss Valentine), Julia Rehwald (Tashigi), Rob Colletti (Wapol), Ty Keogh (Dalton), Werner Coetser (Dorry), Mark Penwill (Chess), Anton David Jeftha (K.M.), Rigo Sanchez (Dragon), Yonda Thomas (Igaram), James Hiroyuki Liao (Ipponmatsu).