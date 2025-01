Quando uscirà la stagione 2 della serie di One Piece? Netflix potrebbe aver confermato l'anno di uscita

Nel testo dell'articolo, ora rimosso, ma conservato da webarchive , si può infatti leggere: "Portatevi dei tesori da custodire mentre aspetteate i nuovi episodi di One Piece, in arrivo entro la fine dell'anno".

In tanti sono in attesa di conoscere quando potranno vedere la seconda stagione della serie dal vivo di One Piece . La produzione dovrebbe avere termine il 31 gennaio e pare che potremo vedere le nuove puntate nel corso del 2025 , probabilmente verso la fine dell'anno. La conferma arriva in qualche modo da Netflix stessa, ossia dall'annuncio dei set LEGO ufficiali della serie, riportato da TUDUM, sito partner ufficiale del servizio di video streaming.

Fuga di notizie

Non è la prima volta che TUDUM si fa sfuggire delle informazioni ancora non svelate da Netflix, ma considerando che stiamo parlando di un organo ufficiale, la notizia appare quantomai probabile. D'altro canto manca ancora la conferma ufficiale, quindi c'è sempre la possibilità che non ce la faccia e che arrivi nel 2026. Certo, i fan sperano nel 2025, considerando che ad agosto la prima stagione compirà due anni.

LEGO e One Piece insieme

Comunque sia, va notato che i comunicati diramati per il resto della stampa, relativi alla collaborazione tra le due compagnie, non fanno accenno all'anno di uscita. Anche la pagina dei set LEGO non fa alcun accenno al 2025. Insomma, è probabile che la frase riportata da TUDUM non avrebbe dovuto essere riportata.

Basato sulla leggendaria serie manga di Eiichiro Oda, ONE PIECE segue le avventure del pirata Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy), che solca i mari insieme alla sua ciurma: lo spadaccino Roronoa Zoro (Mackenyu), la cartografa Nami (Emily Rudd), il cecchino Usopp (Jacob Romero) e il cuoco Sanji (Taz Skylar). Luffy sogna di diventare il Re dei Pirati trovando il misterioso tesoro lasciato dal leggendario pirata Gold Roger (Michael Dorman), noto come One Piece.