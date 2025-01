Bandai Namco ha registrato il marchio Tales of the Abyss

Cosa può voler dire? La registrazione in sé può essere relativa a molte cose e non è necessariamente indice del lancio di nuovo gioco. Va detto, però, che recentemente Bandai Namco ha lanciato il "Tales of Series Remaster Project", inaugurato con il recente Tales of Graces f Remastered , che mira a portare i titoli più vecchi della saga su piattaforme moderne in un ordine deciso dall'editore.

Bandai Namco Entertainment ha registrato il marchio Tales of the Abyss , relativo all'ottavo capitolo principale della serie Tales of. Il marchio è stato depositato il 16 gennaio ed è stato reso pubblico il 25 gennaio.

Un'altra remaster?

Capirete che, partendo dalle mosse di Bandai Namco, è facile sperare che Tales of the Abyss stia per essere rimasterizzato. Del resto è uno di quei giochi per cui avrebbe davvero senso farlo, visto che risale all'ormai remoto 2005 e che fu pubblicato soltanto su PlayStation 2 e Nintendo 3DS. Immaginiamo che in molti gradirebbero di poterci giocare sui sistemi più moderni.

Per quel che riguarda il Tales of Series Remaster Project, vi ricordiamo che è stato creato un team di sviluppo dedicato e che Yusuke Tomizawa, il responsabile della proprietà intellettuale, ha dichiarato che i fan possono aspettarsi l'uscita di edizioni rimasterizzate a un ritmo costante. Che sia proprio Tales of the Abyss il prossimo progetto dello studio?