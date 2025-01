Tempo di saldi per Konami su Steam, con tutto il suo catalogo in offerta

Sconti anche per la serie Metal Gear Solid , con Metal Gear Solid V: The Definitive Experience (comprende Ground Zeroes e The Phantom Pain) che viene venduto a 17,99 euro invece di 29,99 euro (-40%) o Metal Gear Rising che costa 11,99 euro invece di 19,99 euro (-40%).

Altre serie e nuovi lanci

Sconti anche sulle altre serie di Konami, come quella Contra. Il recente Contra Operation Galuga viene venduto a 23,99 euro invece di 39,99 euro (-40%), mentre la raccolta con i capitoli classici costa appena 3,99 euro invece di 19,99 euro.

Tra gli altri titoli in offerta segnaliamo il recente Cygni All Guns Blazing, venduto a 9,89 euro invece di 29,99 euro e la Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection venduta a 15,99 euro invece di 39,99 euro (-60%). Per chi se lo stesse chiedendo, non ci sono sconti sul remake di Silent Hill 2.

Naturalmente i saldi sono anche un'ottima occasione per ricordare i futuri lanci dell'editore giapponese: Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars, previsto per il 6 marzo 2025; Yu-Gi-Oh! Early Days Collection, che potremo giocare dal 27 febbraio 2025 e Ninja Five-O, disponibile dal 25 febbraio 2025.

Per usufruire delle offerte non vi resta che andare sulla pagina dei saldi di Konami su Steam.