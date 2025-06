Un nuovo Castlevania sarebbe ancora in sviluppo, semplicemente ci sta mettendo più del previsto

Il leak di Castlevania dal 2021 a oggi

Prima di tutto è necessario ricordare che già nel 2021 un giornalista - Andy Robinson di VGC - aveva condiviso un report secondo il quale un nuovo Castlevania, così come un remake di Metal Gear Solid 3 e di Silent Hill 2 erano in sviluppo.

Come sappiamo, il report era assolutamente preciso per due terzi, ma per quanto riguarda Castlevania non abbiamo mai ricevuto conferme ufficiali. Il pubblico ha un po' perso le speranze anche perché Robinson aveva all'epoca affermato che sarebbe in realtà stato il primo dei giochi a ritornare in azione, ma così non è stato.

All'epoca era stato detto che una versione "reimmaginata" di Castlevania era in sviluppo presso Virtuous Studios (noto soprattutto come team di supporto di altri studi e co-autore di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered). Cosa è successo? Il gioco è ancora in sviluppo?

Robinson ha risposto a questa domanda in questi giorni e ha affermato che, per quanto ne sa lui, sì, un nuovo Castlevania è ancora in sviluppo. Per quanto riguarda il fatto che doveva essere il primo dei giochi di Konami a tornare, Robinson spiega dicendo ciò che tutti noi sappiamo: i piani cambiano e non sempre lo sviluppo va liscio.

Ovviamente è un rumor, per ora, ma considerando che già molti anni fa Robinson aveva un'idea precisa di quello che sarebbe successo possiamo considerare questo leak come credibile e sperare che Konami riesca a portare a termine lo sviluppo di un nuovo Castlevania.

Nel frattempo, Castlevania ritorna come musical, con sole donne sul palco.