Castlevania ritorna come musical, con sole donne sul palco

La locandina

La locandina mostra le attrici di punta della Flower Troupe nei rispettivi ruoli, con il castello di Dracula che incombe minaccioso sullo sfondo. Sea Towaki interpreterà Alucard, mentre Misaki Hoshizora interpreterà Maria. Il poster ricorda l'artwork ufficiale di Ayami Kojima per Castlevania: Symphony of the Night del 1997, probabilmente il capitolo più celebre della serie.

La locandina del musical di Castlevania

Fondata nel 1913 dalla compagnia ferroviaria Hankyu, la Takarazuka Revue è una grande compagnia di teatro in cui tutti i ruoli sono interpretati da donne. Nel corso degli anni, ha realizzato molti adattamenti di opere giapponesi e occidentali. Tra questi ci sono diversi videogiochi, come Ace Attorney e Final Fantasy XVI.

Intitolato "Akumajo Dracula - Gekka no Kakusei" (Castlevania: Risveglio al Chiaro di Luna), il musical avrà una storia originale. Stando ai precedenti spettacoli della compagnia, includerà scene parlate intervallate da canzoni. Ci saranno anche scenografie spettacolari, che tenteranno di rendere l'atmosfera gotica dei videogiochi. In totale, durerà 1 ora e mezza e sarà abbinato ad "Ai, Love Revue", uno spettacolo di un'ora formato da numeri di canto e danza.

Akumajo Dracula - Gekka no Kakusei andrà in scena al Takarazuka Grand Theater di Takarazuka, nella prefettura di Hyogo, dal 7 giugno al 20 luglio 2025. Si sposterà poi al Tokyo Takarazuka Theater, dove andrà in scena dal 16 agosto al 28 settembre 2025. I biglietti saranno messi in vendita dal 17 maggio per il teatro di Takarazuka e dal 13 luglio per il teatro di Tokyo.