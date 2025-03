Cyan Worlds, lo studio di Myst e Riven, ha annunciato licenziamenti

La crisi dell'industria dei videogiochi non è ancora finita. Anche Cyan Worlds , lo studio di sviluppo della serie Myst , di cui fa parte anche il recente remake di Riven, nonché di avventure autonome come Firmament, ha annunciato un'ondata di licenziamenti , con un post sui suoi profili social. Si parla di 12 persone lasciate andare entro la fine di marzo, nonostante gli sforzi fatti dalla compagnia per evitarlo.

Un momento difficile

"Le condizioni del settore ci hanno messo in una posizione difficile, da cui dobbiamo valutare la salute futura del nostro studio rispetto alla realtà dello sviluppo di videogiochi nel 2025", si legge nella dichiarazione.

"Nel corso dell'ultimo anno, siamo stati ultra-trasparenti con l'intero team di Cyan riguardo alle acque agitate in cui ci troviamo, così come sui pericoli futuri. Sebbene la notizia dei licenziamenti non sia stata una sorpresa per il team, ci rende comunque estremamente tristi."

Le persone coinvolte dai licenziamenti stanno ricevendo un pacchetto di buonuscita. Tuttavia, l'azienda sta anche lavorando per aiutarli a trovare un altro lavoro, mettendole in contatto con altre realtà. Per quanto riguarda il futuro, lo studio afferma che la sua "priorità numero uno è assicurare i finanziamenti per il nostro prossimo progetto e ristabilizzare lo studio. Esistiamo da molto tempo e abbiamo già attraversato momenti difficili. La nostra sincera speranza è di continuare ad esistere e di fornire il tipo di esperienze che solo Cyan può offrire."

C'è stato spazio anche per i ringraziamenti alla comunità: "Come sempre, siamo grati per tutto l'affetto e il supporto ricevuti dalla nostra fantastica comunità di giocatori."

Cyan Worlds è una compagnia storica del settore: fondata nel 1987 dai fratelli Robyn e Rand Miller, si è affermata grazie alle sue avventure grafiche, Myst e Riven su tutte.