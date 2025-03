Il bonus preordine di Kingdom Come: Deliverance 2 è diventato un DLC a pagamento

Warhorse Studios ha reso un DLC a pagamento The Lion's Crest , il contenuto dato a chi aveva preordinato Kingdom Come: Deliverance II . Si tratta di una missione bonus che è possibile avere per 4,99 euro e che frutta come ricompensa la leggendaria armatura e il set di armi del cavaliere Brunswick: Lo stemma del leone.

Caccia al tesoro

La missione in sé è sostanzialmente una caccia al tesoro, che coinvolge diversi luoghi e che frutta infine la preziosa ricompensa. C'è anche un trailer ad accompagnare la novità. Lo potete vedere qui di seguito.

Il set comprende un'arma ad asta per il combattimento a distanza, un pugnale per quando siete in vena di combattimento ravvicinato, un set completo di armature a piastre e una gualdrappa completa (un rivestimento protettivo e decorativo) per il destriero (nobile o meno che sia).

Inoltre, il set è corredato da uno stemma boemo, con finiture bordeaux e oro in abbondanza. Insomma, indossandolo affronterete il campo di battaglia pieni di stile.

Probabilmente qualcuno ci rimarrà male vedendo un bonus per i preordini diventare disponibile per tutti così velocemente, ma era abbastanza scontato che accadesse.

Per chi fosse interessato, Kingdom Come: Deliverance II è da oggi disponibile anche su GOG, dopo essere stato lanciato su Steam ed Epic Games Store.

Per il resto vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Kingdom Come: Deliverance 2 per saperne di più sul gioco, che è disponibile per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.