C'è un grosso problema con Call of Duty su console: i giocatori non capiscono quando gli altri barano o meno

Il Team RICOCHET , la parte di Activision dedicata all'anti-cheat in Call of Duty, ha emesso più di 228.000 ban dall'uscita di Black Ops 6. Activision ha dichiarato di aver eliminato il 23% dei cheater prima ancora che giocassero la loro prima partita.

In un nuovo post sul blog, Activision ha parlato di Call of Duty e degli sforzi contro i bari . Ha dichiarato che il suo piano è stato quello di "passare all'offensiva e distruggere il mercato dei cheat". Per ora, la compagnia ha fatto chiudere oltre 20 creatori di trucchi e decine di rivenditori.

Le informazioni sui bari di Call of Duty

Secondo le informazioni condivise dalla compagnia di Call of Duty, la Stagione 3 porta con sé nuovi sistemi anti-cheat, anche se Activision ha dichiarato di non voler fornire dettagli per "motivi di sicurezza".

"Diversi dei nostri sistemi attuali riceveranno grandi aggiornamenti anche in questa stagione, tra cui i nostri rilevamenti di bot per la mira automatica e il sistema di machine learning che analizza i replay delle partite per identificare situazioni di gioco sospette dove richiede l'intervento umano", ha continuato Activision.

L'azienda ha poi spiegato che un altro problema è che i giocatori spesso mandano delle segnalazioni imprecise. Alle volte, soprattutto su console, una uccisione sembra scorretta quando non lo è e il motivo è che il giocatore vittorioso aveva semplicemente qualche perk attivo che lo aiutava a capire dove si trova l'avversario, che non si rende conto della cosa.

"Oltre il 60% delle segnalazioni di cheater ricevute in Warzone riguardano giocatori di console, ad esempio", ha spiegato Activision. "Il cheating su console è possibile, ma i nostri dati hanno costantemente dimostrato che il numero di bari console individuati è estremamente basso rispetto a quelli dei PC, il che significa che questo grande volume di segnalazioni è impreciso anche se le KillCam possono aver fatto sembrare che il giocatore stesse barando".

Di conseguenza, Activision sta aggiornando la KillCam "per aiutare a rendere più chiari gli scontri a fuoco e aumentare l'accuratezza delle segnalazioni dei giocatori".

