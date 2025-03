Il nuovo Humble Bundle suona la musica del piombo: include sette boomer shooter

Humble Bundle ha lanciato un nuovo bundle dedicato agli sparatutto in prima persona ispirati ai classici del passato, o boomer shooter che dir si voglia. In effetti il nome del pacchetto non lascia troppo spazio all'interpretazione: "Boomer Shooters 4: Badda Bing Badda Boom". Magari quel Badda Bing Badda Boom qualche dubbio lo lascia, ma nemmeno troppo.