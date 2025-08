Prince of Persia: The Lost Crown è al suo minimo storico su Amazon, la versione PS5 ad un prezzo super

Oggi, su Amazon, è tempo di grandi occasioni per chiunque abbia una PS5 e sia appassionato di gaming. Prince of Persia: The Lost Crown , reboot della saga storica, viene messo in offerta con uno sconto attivo del 25% che fa calare il prezzo del gioco a 14,99€, suo minimo storico sulla piattaforma . Approfitta della promo e acquistalo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui giù: Questo titolo è stato lanciato da Ubisoft a gennaio 2024 e si presenta come un reboot (anche stilistico) della saga di Prince of Persia, tra le più amate e interessanti di sempre che ha dato vita a capitoli storici che hanno segnato la cultura videoludica dei tanti appassionati.

Prince of Persia: The Lost Crown, un'avventura unica!

Prince of Persia: The Lost Crown ti catapulta in un'avventura mozzafiato in un mondo fantasy ispirato all'antica Persia, dove mitologia e azione si fondono in un'esperienza unica. Esplora un mondo maledetto ricco di misteri, insidie e meraviglie. Ogni bioma è curato nei minimi dettagli, con una propria identità visiva, nemici specifici e sfide ambientali uniche.

Prince of Persia: The Lost Crown

Vesti i panni di un guerriero dotato di straordinari poteri temporali e sfrutta abilità di combattimento e acrobazie per eseguire combo letali contro creature mitologiche e nemici corrotti. Per approfondire ulteriormente i dettagli e le caratteristiche peculiari del gioco, ecco la nostra recensione proprio di Prince of Persia: The Lost Crown.