Un paziente con SLA riesce a controllare un iPad con il pensiero, grazie a Stentrode di Synchron e al protocollo Apple BCI HID

La tecnologia avanza a passi da gigante e i suoi vantaggi sono sempre più importanti per le persone affette da disabilità. È il caso di Mark, paziente con SLA che - per la prima volta al mondo - ha potuto controllare un iPad con il solo pensiero. Niente sguardi, mani o voce: si tratta di tecnologie il cui input è la mente. Ecco come funziona.