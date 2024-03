Neuralink: il primo paziente umano gioca a Civilization 6 con la mente tutta la notte

Emergono risultati davvero confortanti per quanto riguarda l'utilizzo di Neuralink, il chip che fornisce un'interfaccia uomo-computer di recente stata impiantato nel primo paziente umano, il quale è riuscito a giocare a Civilization 6 col pensiero, passandoci praticamente tutta la notte.

Il primo paziente umano con Neuralink impiantato è il ventinovenne Noland Arbaugh, tetraplegico a causa di un danno al midollo spinale ricevuto in seguito a un incidente, in seguito al quale non è stato più in grado di ricevere sensazioni dagli arti e muoverli.



Lo scorso gennaio, Elon Musk aveva annunciato che il primo intervento di applicazione di Neuralink su un soggetto umano era riuscito e che il paziente stava recuperando bene, e questo è emerso ancora più chiaramente dai primi risultati emersi da parte dello stesso Noland Arbaugh, il quale ha poi aggiornato sui suoi progressi attraverso vari canali social.

Abbiamo visto una diretta su Twitch in cui Arbaugh riesce a giocare a scacchi su computer utilizzando l'interfaccia cerebrale per spostare i pezzi "con il pensiero", sostanzialmente, ma è poi andato oltre, arrivando a giocare anche a Civilization 6, dunque utilizzando un'interfaccia anche più complessa con ottimi risultati, qualcosa che non risultava possibile fare in precedenza, senza l'aiuto di un'altra persona.