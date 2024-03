8 videogiochi in stop motion da riscoprire

La prossima uscita dell'interessante Harold Halibut è un'ottima occasione per tornare a parlare dello stop motion, una tecnica di animazione veramente poco utilizzata nell'ambito dei videogiochi, ma che è sempre stata in grado di produrre degli effetti molto particolari, raggiungendo un impatto notevole rispetto alle tecnologie grafiche tradizionali. Chiamata in italiano anche "passo uno", si tratta di una delle più antiche soluzioni per creare degli effetti speciali o costruire dei filmati animati con personaggi e mondi di fantasia costruiti in maniera artigianale. In sostanza, si tratta di riprendere oggetti in posizioni diverse fotogramma per fotogramma, e poi riprodurre tali immagini in sequenza in modo da creare l'illusione del movimento, ovvero recuperando proprio il principio base della cinematografia.

Nel cinema, in effetti, la tecnica è stata usata sin dagli albori dell'industria: nei primi del '900 pellicole come Cabiria o La guerra ed il sogno di Momi erano in buona parte incentrate su questa soluzione, poi ripresa in tempi moderni da registi come Tim Burton e Guillermo Del Toro, con case di produzione specificamente dedicate a questo tipo di animazione (Aardman Animations e Laika, per dirne un paio).

Nei videogiochi, però, lo stop motion non è mai riuscito ad affermarsi più di tanto, forse a causa degli alti costi di produzione che richiede, ma anche perché si tratta di una tecnica che non rientra nelle specializzazioni tipiche dell'industria, per cui è stata utilizzata solo in produzioni sperimentali o in collaborazione con studi specializzati in tale forma di "artigianato".

Tuttavia, ci sono degli esempi molto interessanti di applicazione di tale tecnica ai videogiochi: si tratta di titoli generalmente poco conosciuti e che varrebbe la pena recuperare, anche perché il loro stile li rende in qualche modo senza tempo e sempre apprezzabili. Generalmente si tratta di avventure grafiche, genere che si adatta meglio a scenografie artistiche, ma non mancano digressioni in tipologie totalmente diverse. Vediamo dunque una selezione di 8 giochi in stop motion da riscoprire, in attesa di tuffarsi nell'affascinante mondo di Harold Halibut, probabilmente l'esempio più avanzato di videogioco incentrato su questa tecnica, in arrivo il 16 aprile 2024.