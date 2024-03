Dragon's Dogma 2: una mod migliora il ray tracing su PC

Considerando l'elevato numero di giocatori che stanno giocando a Dragon's Dogma 2 non c'è da stupirsi del fatto che le mod per la versione PC stiano spuntando come i funghi. Ad esempio, "jsbox" ha realizzato una modifica che migliora la qualità del ray tracing , a patto di voler sacrificare qualcosina dal punto di vista delle performance.

Occhio alle prestazioni

Dragon's Dogma 2, un ciclope

Chiaramente, queste modifiche aumentano anche l'impatto sulle performance del raytracing, di conseguenza consigliamo la mod solamente per coloro che riescono già a ottenere risultati soddisfacenti con la loro configurazione e sono disposti a fare qualche compromesso in tal senso. In alternativa, è possibile provarla in accoppiata con la mod che abilità il Frame Generation con DLSS3, per quanto alcuni giocatori segnalano che attivare questa tecnologia potrebbe comportare dei freeze dell'applicazione.

Se siete interessati, potrete scaricare la mod in questione a questo indirizzo, dove troverete anche le istruzioni con tutti i passaggi per download e installazione.

Nel frattempo i giocatori stanno attendendo anche la prima patch di Dragon's Dogma 2. Capcom ha promesso che l'aggiornamento verrà pubblicato in questione e andrà a migliorare la qualità visiva quando si usa il DLSS e risolverà alcuni bug attualmente presenti nel gioco.