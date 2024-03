Flintlock: The Siege of Dawn, un lungo video gameplay spiega vari aspetti del gioco

A44 Games ha pubblicato un nuovo video gameplay per Flintlock: The Siege of Dawn, anche in questo caso particolarmente esteso e approfondito, che consente di dare un'occhiata più da vicino alle meccaniche del gioco con il commento degli sviluppatori.

Atteso per questa estate, Flintlock: The Siege of Dawn è un particolare action con elementi RPG ambientato in un ampio open world fantastico, nel quale ci ritroviamo a seguire le avventure della protagonista Nor Vanek e del bizzarro compagno di viaggio Enki in una disperata lotto contro le divinità.

Dopo essersi fatto conoscere con l'affascinante Ashen, il team ha voluto alzare l'asticella con Flintlock: The Siege of Dawn, impegnandosi in una produzione di alto profilo, sia come dimensioni che come realizzazione tecnica.

Il gioco è ambientato nel mondo fantastico di Kyon, che presenta caratteristiche molto originali rispetto ai classici fantasy, con elementi eclettici che si riflettono anche nelle caratteristiche del gioco.