Valorant: novità sulle versioni console e mobile potrebbero arrivare entro quest'anno

Valorant presto (si spera) si espanderà su molteplici piattaforme

Per chi non lo sapesse, Valorant Mobile per iOS e Android è stato presentato nel giugno del 2021, quasi tre anni fa, mentre le versioni console di fatto non sono state ancora annunciate ufficialmente, ma sono un "segreto di Pulcinella".

Infatti, la loro esistenza è stata confermata tramite degli annunci lavorativi pubblicati da Riot negli scorsi anni. Non solo, come riportato anche nel nostro speciale dedicato ai Masters di Madrid, la Donlon ha ammesso: "Non è un segreto poi che stiamo sviluppando a una versione console del gioco, quindi tra un po' potremo espandere ancora di più la nostra fanbase."

Insomma, a questo punto non ci resta che pazientare ancora un po', in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla questione da parte di Riot Games.