Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections: update disponibile con Isshiki Otsutsuki e altro

Un nuovo evento speciale e correzioni varie

Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections: Isshiki Otsutsuki in azione

Il nuovo evento in-game è "Shinobi Front", a tempo limitato, nel quale i giocatori devono dividersi in due squadre e competere per la vittoria in scontri a tema basati su Naruto o Boruto, attraverso match classificati.

Il primo scontro sarà "Rasengan vs Chidori", fissato per domani, 28 marzo, con altri in arrivo successivamente. Per quanto riguarda invece le correzioni e le variazioni applicate dalla patch pubblicata oggi, si tratta di aggiustamenti di bug come la correzione del tempo di recupero della barra della trasformazione, la sistemazione di un problema in cui Boruto diventata invincibile durante un chakra back cash e varie correzioni in termini di bilanciamento del gioco.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra recensione di Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections.