DC Universe Online ora è disponibile su PS5, presto anche la versione Xbox Series X|S

Se siete interessati, potrete scaricare tramite il PlayStation Store direttemente dalla vostra console o la app per mobile oppure tramite la versione web, a questo indirizzo . Il lancio è stato accompagnato da un trailer, che trovate di seguito:

A partire da oggi la versione PS5 di DC Universe Online è disponibile tramite il PlayStation Store di Sony, con gli sviluppatori di Daybreak Game Company che hanno promesso che presto verrà pubblicata anche la versione Xbox Series X|S. Ricordiamo che il gioco è disponibile da tempo anche per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Le novità su PS5

Pubblicato originariamente nel lontano 2011 su PC e PS3, DC Universe Online è un MMO free-to-play ambientato nel mondo DC, in cui i giocatori possono scegliere di giocare nei panni degli eroi o dei cattivi. Il gampelay è votato all'azione e sarà possibile combattere al fianco di personaggi iconici come Batman, Superman, Wonder Woman, Lex Lutor, Joker e molti altri ancora e permette di vivere storie realizzate da alcuni degli scrittori dei fumetti DC Comics.

Rispetto alle versione PS4, quella nativa per PS5 garantisce un "framerate più fluido, tempi di caricamento più rapidi e risoluzione nativa in 4K", stando alle informazioni riportate nella FAQ ufficiale. Per il resto il gioco è identico e se già giocavate con la versione di vecchia generazione, ritroverete tutti gli acquisti e la lista amici.