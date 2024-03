F-Zero Maximum Velocity annunciato come nuovo gioco 'gratis' di Nintendo Switch Online

Gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo potranno presto aggiungere un altro gioco alla propria retro-libreria con il prossimo arrivo di F-Zero Maximum Velocity, direttamente dal catalogo di Game Boy Advance.

Uscito originariamente nel 2001 come gioco di lancio della console portatile Nintendo, F-Zero Maximum Velocity tornerà in versione emulata su Nintendo Switch il 29 marzo 2024, per chi è abbonato al servizio Nintendo di tier superiore e ha accesso a tale retro-console.

Il trailer di presentazione mostra più nel dettaglio il titolo in questione.

Si tratta di un seguito di F-Zero ambientato diversi anni dopo la storia dell'originale, dunque con diverse variazioni applicate al cast di personaggi e alle auto disponibili, anche se si notano alcune corrispondenze con il classico.