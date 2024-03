La GPU MSI GeForce RTX 4070 Ti Super è al prezzo minimo storico su Amazon Italia

MSI GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI GeForce RTX 4070 Ti Super

La MSI GeForce RTX 4070 Ti Super misura 308 mm per 120 mm con una altezza di 52 mm. Dispone di 3 uscite DisplayPort 1.4a e di una uscita HDMI 2.1a.

La velocità di clock della GPU è 2640 MHz. Le ventole sono TORX Fan 4.0 e lavorano in coppia per creare livelli di pressione dell'aria concentrata ottimali. Con Airflow Control l'aria viene guidata dove vi è bisogno. Se la temperature è bassa, la funzione Zero Frozr blocca le ventole così che non ci sia rumore.