Valorant raggiunge la Stagione 2025 Atto 4 e lancia la nuova mappa "Corrode" con altre novità

Corrode si riferisce agli eventi più recenti della storia di Valorant, collegandosi in particolare a First Light, con l'evento che ha modificato drasticamente il clima del pianeta, causando l' evaporazione delle acque attorno alla città e generando tempeste di supercelle alla radianite.

Riot Games ha annunciato l'arrivo di nuovi contenuti importanti per Valorant con l'avvio della Stagione 2025 Atto 4 dello sparatutto competitivo: in particolare, con il lancio del nuovo evento è stata presentata una nuova mappa chiamata Corrode , con data di uscita fissata per il 25 giugno.

Le caratteristiche della nuova mappa

L'ambientazione della nuova mappa riflette questa situazione da post-apocalisse, calandoci all'interno delle nuove condizioni in cui si trova il mondo di gioco di Valorant dopo i recenti accadimenti.

Corrode rappresenta così una notevole evoluzione sia nel design degli scenari del gioco che nelle possibilità offerte al gameplay grazie alle sue particolari caratteristiche e alla sua struttura.

"Ci siamo ispirati all'architettura dei castelli francesi per una parte della mappa e alle tradizionali strutture dei villaggi per l'altra, creando un netto contrasto tra le due zone", ha spiegato Daniel McGowan, responsabile senior direzione artistica per Valorant. "Corrode presenta anche uno dei panorami più ambiziosi di sempre: i giocatori potranno scorgere camion in movimento, treni, un trasporto dell'ATLAS in lontananza e una tempesta all'orizzonte".

Tra le caratteristiche principali della mappa troviamo:

2 Punti di piazzamento

Struttura a 3 corsie

Difese stratificate e posizioni di ripiego

Limitazione all'aggressività delle abilità

Corrode sarà disponibile nella coda Competitiva al lancio con una situazione promozionale di lancio che prevede il dimezzamento dei punti persi per le sconfitti e il raddoppio di quelli guadagnati per le vittorie nelle prime due settimane.

In questo Atto, i giocatori potranno anche avvalersi della collezione Guardiafase, una linea di modelli che incarna tecnologia all'avanguardia e precisione tattica. Le armi incluse nella collezione sono Vandal, Outlaw, Ghost, Bulldog e la nuova arma da mischia Splitter.

Il mese scorso abbiamo visto le celebrazioni per i 5 anni di Valorant in corrispondenza dell'avvio dell'Atto 3.