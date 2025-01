Valorant: abbiamo provato il nuovo agente Tejo e poteva andare meglio

Valorant ha appena visto il debutto della sua versione 10.00 e con lei l'arrivo di un nuovo agente: Tejo, un ex specialista dell'intelligence colombiana esperto in esplosivi. Appartiene alla categoria dei demolitori, quindi quei personaggi indispensabili a fare breccia all'interno dei siti dove piazzare la spike. Ryan Cousart, lead game designer di Valorant, "Una delle sfide più divertenti che ci eravamo prefissati era cercare di creare finestre di opportunità rompendo gli angoli e le linee di tiro in modo aggressivo, come potrebbero fare Breach e KAY/O, senza tanta utility dedicata agli angoli come i flash. Personalmente ho trovato davvero entusiasmante che lo stile di gioco unico di un Demolitore non riguardasse un nuovo effetto o una nuova meccanica di gioco, ma prendesse spunto dagli strumenti tipici degli Strateghi". In queste parole risiede il cuore del problema principale di questo agente: cerca di essere troppe cose insieme. Giocandolo è evidente che gli sviluppatori abbiano cercato di dargli un kit variegato e multifunzionale ma, come dicono gli inglesi, "un tuttofare non è un maestro di nulla" ("a jack of all trades is a master of none"). Questo vuol dire che, a conti fatti, questo agente può sfruttare il suo vero potenziale solo nelle mani di un professionista perché, come vedremo, nello sparatutto tattico di Riot Games le cose succedono troppo rapidamente per poterlo utilizzare al meglio.

Un po’ di tutto Tejo ha come abilità gratuita un attacco ad area chiamato Salva Guidata che, utilizzando una minimappa a raggio d'azione limitato come quella di Brimstone, lancia due missili che, una volta arrivati a bersaglio, esplodono tre volte ciascuno facendo danni ad area. Questa abilità può negare degli spazi difensivi chiave a inizio round, in fase di riconquista di un sito o in situazioni di emergenza, ma i missili non compaiono dal cielo come le smoke di Brimstone: partono dal personaggio e navigano fino all'obiettivo. Questo vuol dire che l'avversario attento può dedurre con relativa facilità la direzione da cui sta arrivando il Tejo nemico. Attivare l'abilità principale di Tejo non è così istintivo come dovrebbe e richiede di conoscere molto bene la mappa su cui si sta giocando Consegna Speciale è la classica granata appiccicosa che, se mirata bene, può stordire anche il difensore più nascosto. È possibile farla rimbalzare su una superficie per farle fare più strada ed è consigliata per prendersi un angolo difficile. Tejo può anche contare su un drone invisibile che, premendo il pulsante di fuoco, sopprime (impedisce di usare le abilità) e rivela attraverso i muri i nemici. Questa abilità è molto utile a inizio round per trovare i difensori, ma funziona solo se il drone può vedere il nemico senza ostacoli. La sua Ultimate, come quella di Brimstone, è un bombardamento tattico che fa moltissimi danni lungo una linea retta selezionata da una mappa. Nega tanto spazio e sa farsi rispettare, ma è molto complessa da utilizzare in un'azione rapida visto che ha bisogno di tre input (tasto Ultimate, pulsante di fuoco per il punto d'origine e di nuovo per quello di destinazione) per essere lanciata. La ultimate di Tejo non può essere usata in risposta a situazioni stressanti perché ci vuole troppo tempo per attivarla e il rischio di sprecarla è piuttosto alto Gli sviluppatori sono consapevoli della lentezza d'esecuzione delle abilità di questo nuovo agente tant'è che lo descrivono come "Un Demolitore più da retrovie rispetto a Fade, Kay/o o Breach". Il problema è che per questo esatto ruolo la concorrenza è davvero spietata: "C'è un motivo se Sova è nel meta da cinque anni" ha detto uno dei giocatori di punta dei Fnatic, Timofey "Chronicle" Khromov.

Al momento c’è di meglio Una volta stabilito che la competizione di Tejo non è nella categoria "entro, spacco, esco, ciao" in cui se la giocano Breach e Kay/o, il suo unico vero rivale è Sova e non riusciamo a trovare motivi sufficienti per non consigliare, al novizio o al veterano, di investire il proprio tempo nel migliorarsi con l'agente russo dei tempi della beta. A livello di pura e semplice utilità, Sova ha due frecce sonar per round, ciascuna che può rimbalzare due volte per andare a scovare i nemici nascosti negli anfratti. L'esplosione della sua granata stordente non è affatto male ma si sente la mancanza di un flash nel suo kit Tanto Sova quanto Tejo, per essere un minimo efficaci, devono conoscere molto bene la mappa e tutti i modi in cui far rimbalzare le proprie abilità. Sova, poi, ha due frecce da danno che hanno, per meno durata, la stessa efficacia dell'abilità primaria di Sova. L'unico aspetto dove Tejo ha un vantaggio è nel fatto che il suo drone è invisibile e non è facile da abbattere come quello di Sova. A livello di Ultimate, poi, non c'è proprio paragone: quella di Tejo fa tanti danni, certo, ma è molto più prevedibile di quella di Sova e ha un'ondata sola di danni, non tre frecce che distruggono tutto in linea retta. Come ogni agente, ci sono situazioni specifiche in cui Tejo è preferibile. Bind, Sunset e Lotus sono le tre mappe su cui abbiamo avuto più successo con lui perché hanno in comune un ritmo di gioco più lento, più opportunità sugli angoli per sfruttare le abilità a corto raggio e siti più complessi da espugnare che necessitano di tante utility per fare breccia. In queste specifiche mappe e circostanze Tejo riesce a emergere con una propria identità, per tutto il resto c'è Sova. Il drone invisibile di Tejo sopprime e rivela i bersagli che può vedere ed è forse la sua risorsa più utile sia in attacco sia in difesa Tutti questi ragionamenti sono fatti nell'ottica del giocatore medio di Valorant, anche competitivo, non in quella del pro-player. Questo per il semplice fatto che i professionisti non giocano a Valorant alla stessa velocità di chi non lo fa di lavoro. Il risultato è che ai loro occhi Tejo non risulta macchinoso, anzi, prende quasi la forma di un coltellino svizzero. Tejo stordisce, rivela, sopprime e nega lo spazio, tutto in un unico pacchetto. Tutte queste abilità, però, raramente vedono la luce in un singolo round del giocatore medio perché ai livelli più bassi non c'è una varietà sufficiente di situazioni. Chi vuole padroneggiare l'arte del demolitore è meglio che si concentri sulla ricognizione con Sova o sulla combo flash ed esplosivo di Breach.

Con Tejo Riot Games potrebbe non aver fatto immediatamente centro. Il suo kit da tuttofare che sopprime, stordisce, rivela e nega lo spazio è macchinoso (quindi difficile da far funzionare in situazioni adrenaliniche) e dispersivo, con il risultato che nessuna di queste cose gli riesce con costanza. Non ha gli strumenti per raccogliere tante informazioni quante Sova o per smuovere davvero i difensori dalle loro posizioni come fa Breach. Ha sicuramente del potenziale ad alti livelli, ma per il giocatore medio il risultato finale è un personaggio senza uno scopo o uno stile di gioco chiari. In alcune mappe la sua versatilità lo trasforma in una risorsa preziosa, ma gli scenari in cui dà il meglio non sono abbastanza frequenti da giustificare l'investimento di tempo e pazienza del giocatore medio per imparare a sfruttarlo al massimo del suo potenziale.