Valorant: abbiamo provato la nuova mappa Corrode

A livello estetico la mappa vorrebbe essere un villaggio medievaleggiante della Francia del nord, con tanto di grossa tempesta in lontananza, ma tra architetture stereotipate e una palette di colori che va dal marroncino al grigio (i più attenti noteranno del viola sui tetti), giocarci non è stato esattamente gradevole agli occhi.

È una mappa a due siti con una lunga linea di tiro nella corsia centrale e due ingressi principali nei luoghi dove piazzare la Spike. Stimolanti da difendere, molto meno da attaccare. Le rotazioni giocano un ruolo fondamentale in questa mappa perché saperle portare a casa, in attacco e in difesa, è garanzia di vittoria. Non riuscirci potrebbe assicurare a un singolo difensore la possibilità di mettere in scacco per decine di secondi anche tre avversari.

Per difendere A bastano due persone, il trucco è far credere al nemico che sta vincendo. La barriera di inizio round è molto avanzata da questo lato e permette un primo, piccolo, scambio immediatamente all'inizio. Avere delle informazioni in questa fase è la chiave del successo perché B è molto più difficile da leggere e passare da un sito all'altro senza usare la corsia centrale è infattibile perché ci vuole il doppio del tempo.

Entrando dalla corsia centrale è possibile arrivare praticamente al sito attraversando una sola strettoia, mettere un fumogeno, piazzare e scappare tenendo la Spike da Mid . È rischioso, ma ha funzionato anche in inferiorità numerica. Fare la strada lunga passando per i tre corridoi (Cortile A, Nicchia A e Curva A) sarà la strategia più usata, ma preparatevi a scontri abbastanza noiosi e prevedibili.

Il sito A è quello più insolito e claustrofobico. Analizzandolo da attaccanti, dopo un ingresso principale da prendere con la forza, si può andare subito a sinistra spingendo per piazzare la Spike (lanciando una flash dall'apertura in cima, oppure a destra facendosi strada attraverso non uno ma tre corridoi. La cosa che ci ha divertito di più in attacco è stata controllare solo una piccola porzione della zona di piazzamento, perché è sufficiente.

Sito B

Il Sito B è incredibilmente complesso da difendere, ma anche da attaccare perché è pieno di opzioni per i difensori (quindi qualcosa rimarrà per forza scoperto) e pieno di cose da controllare per gli attaccanti che, inevitabilmente, si lasceranno scappare qualcosa. B è dominato dalla finestra in cima a Torre che, a ogni round, riceve una granata fumogena visto il grossissimo vantaggio tattico che offre.

Questa posizione viene usata sia dai difensori sia dagli attaccanti in post-plant da quanto è forte per il controllo del sito

Il sito è in una sorta di terreno recintato e leggermente affossato con una casetta e tanti angolini. I difensori possono posizionarsi veramente in tanti posti diversi. Attaccare B vi costringerà a investire su Mid, che vi piaccia oppure no. L'ingresso principale sarà pieno di utility e prenderlo costerà diverse vite se sceglierete di forzarlo. Una volta entrati, poi, ci sono 180° di linee di tiro da controllare e qualcuno ci resterà secco per forza. Mettendo pressione su Mid, invece, fermerete la rotazione di chi è su A, aprirete un fianco ai difensori e toglierete pressione dall'ingresso principale. C'è anche l'opzione di spingere sulla corsia centrale e vedere dove butta meglio, a noi è piaciuta perché non vincola risorse a uno dei due siti, ma se il team nemico si coordina con un attacco a tenaglia morirete molto in fretta.

La lunga linea di tiro di Mid è il paradiso del cecchino

Dobbiamo parlare anche della lunga linea di tiro su Mid che i difensori non possono non sfruttare per avere un'eliminazione a inizio round e trovarsi subito in vantaggio. Da Finestra Mid (dove c'è la barriera) e da Superiore si vede tutto e basta un Guardian per fermare un assalto da soli. Qui deve esserci almeno un giocatore sia in attacco sia in difesa perché concedere il controllo di quest'area significa fermare quasi ogni tipo di rotazione.