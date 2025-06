Trump Mobile rinnega l’etichetta Made in USA: il T1 cambia specifiche all’improvviso

Il telefono dai valori americani

L'elemento principale di questo smartphone, oltre alla sua colorazione, era l'etichetta "Made in USA". Stavolta, andando sul sito ufficiale, troviamo informazioni più generiche, tra cui "Premium Performance. Proudly American", senza più specificare effettivamente l'origine del prodotto, che a questo punto non è detto sia stato realizzato negli USA. Nella scheda si legge anche che è un dispositivo "con i valori americani in mente", mentre pochi giorni fa un enorme banner nella homepage lasciava intendere il contrario.

La scheda dello smartphone Trump Mobile

Ci sono delle incertezze anche sul fronte tecnico. Se dapprima si parlava di un display OLED da 6,78 pollici, adesso si passa a 6,25 pollici. Lo stesso discorso vale per la RAM, inizialmente da 12 GB e adesso misteriosamente scomparsa dalla scheda tecnica. Inoltre, la data di uscita, fissata tra agosto e settembre, è slittata alla fine dell'anno. Ciò farebbe pensare a un cambio di produzione, ma non sono state rilasciate spiegazioni in merito.