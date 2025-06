YouTube: da luglio cambia tutto, se hai meno di 16 anni potrai andare in live solo con un genitore

Su YouTube, a partire dal 22 luglio, se hai meno di 16 anni non potrai più trasmettere delle live a meno che non sia presente un adulto.

Poche ore fa è arrivata una notizia che ha sconvolto il mondo di YouTube e in particolar modo di coloro che caricano contenuti sulla piattaforma. Ancor più specificatamente, questa notizia interessa i giovani YouTuber, coloro che non hanno ancora raggiunto i 16 anni di età. A partire dal prossimo 22 luglio, per effettuare delle live e trasmettere in streaming la propria attività, dovrà essere necessaria e ben visibile la presenza di un adulto per tutti coloro che vogliono trasmettere delle live streaming. Si tratta di una nuova regola che, stando a quanto ha dichiarato YouTube, ha come obiettivo quello di proteggere i più giovani dai pericoli della rete.

YouTube: niente più live da solo se hai meno di 16 anni Cosa accade se un teenager che ancora non ha raggiunto i 16 anni di età, fa partire una live senza un adulto presente? Innanzitutto, la piattaforma potrebbe bloccare la live disattivando, così, le interazioni in tempo reale con gli spettatori, dopodiché l'account di chi ha avviato la live potrebbe perdere l'accesso alla funzione, dunque non potrà più avviare delle dirette streaming. Logo YouTube Per i ragazzi che vogliono comunque trasmettere, c'è l'opzione di fare delle dirette con la presenza di un adulto che può essere aggiunto al canale come editor, manager o proprietario. Rimane di fondamentale importanza la visibilità dell'adulto durante le live.