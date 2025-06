Google ammette di usare i video di YouTube per l’IA: i creator non erano stati informati

Dopo una serie di indiscrezioni raccolte da CNBC, Google ha ammesso di utilizzare parte dei video di YouTube per addestrare i suoi modelli di intelligenza artificiale. Tuttavia, i creator non erano a conoscenza di questa pratica, quindi è scoppiata una vera e propria polemica, complice anche la mancata possibilità di opt-out . Facciamo il punto della situazione.

Questione di licenze

Secondo i termini di servizio di YouTube, con il caricamento di un video viene concessa alla piattaforma una licenza mondiale e non esclusiva, nonché trasferibile per l'utilizzo del contenuto. Ciò, a quanto pare, vale anche per l'addestramento dei modelli IA, ma i creator non ne erano a conoscenza. In particolare, lamentano una mancanza di trasparenza da parte dell'azienda, causando un vero e proprio senso di frustrazione.

Google usa i video di YouTube per addestrare l'IA

Google ha ammesso di utilizzare una "sottoselezione" dei video disponibili, in modo da addestrare l'IA (Gemini e Veo 3), ma non ha specificato ulteriori dettagli. Tuttavia, secondo molti utenti, tutto ciò potrebbe andare a loro discapito, in quanto i sistemi addestrati potrebbero competere con il loro lavoro o addirittura sostituirlo, senza alcun riconoscimento.

"Abbiamo sempre utilizzato i contenuti di YouTube per migliorare i nostri prodotti, e questo non è cambiato con l'avvento dell'IA. Riconosciamo però la necessità di stabilire delle protezioni, per questo abbiamo investito in strumenti robusti che permettono ai creator di tutelare la propria immagine e identità nell'era dell'intelligenza artificiale, un impegno che intendiamo mantenere", ha dichiarato una portavoce di YouTube.