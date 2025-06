Test ufficiali UE: quali sono le batterie degli smartphone più longeve? Al di là dei numeri

Il tema della batteria e dell'autonomia degli smartphone è, ancora oggi, molto dibattutto e discusso, con molte aziende che negli ultimi anni hanno progressivamente ridotto all'osso le informazioni relative proprio alla durata dei device. Un'azienda francese, con esattezza si tratta di Viser , ha effettuato dei test proprio su alcuni dei principali smartphone disponibili sul mercato , decretando quello che ha un'autonomia maggiore e chi, invece, non rispecchia dei parametri positivi.

La metodologia del test

La metodologia utilizzata per portare avanti questi test che, sottolineiamo, sono stati effettuati in laboratorti standardizzati, è precisa: tutti i telefoni vengono testati con le stesse condizioni. Si chiudono tutte le app, si spegne il risparmio energetico, nessun accessorio collegato, luminosità fissa a 200 cd/m² e volume a 75 dBa e; si usa un solo browser di sistema e una sola SIM attiva e si procede all'analisi.

Smartphone in carica

Viene svolta una sequenza di attività che viene ripetuta in loop finché la batteria non si esaurisce: chiamate, inattività, navigazione web, streaming, giochi, trasferimento dati e riproduzione video. Il test include anche la durata della batteria in cicli: quanti cicli di ricarica/scarica un dispositivo può sostenere prima che la capacità scenda sotto l'80%. Il tempo totale di utilizzo indica l'autonomia reale del prodotto.