Realme 14 Pro+, la recensione del medio gamma Android con fotocamera zoom e triplo flash

Nonostante il salto di numerazione, Realme 14 Pro+ riparte sostanzialmente dai concetti introdotti proprio dalla serie 12, ovvero quelli di uno smartphone di fascia media che punta molto su un'estetica ricercata, materiali e assemblaggio di qualità e un comparto fotografico decisamente completo su cui svetta un sensore periscopico con zoom ottico 3x che non si vede esattamente tutti i giorni in questo segmento. Disponibile a un prezzo di listino di 579.99 Euro nell'unico taglio da 12/512 GB, Realme 14 Pro+ ha però il compito non facile di risollevare le sorti di una gamma che nelle ultime uscite aveva pagato il prezzo di compromessi tecnici parecchio stringenti per giustificare le proprie ambizioni: vediamo se stavolta la musica è cambiata.

Avvicinandosi a questa recensione di Realme 14 Pro+ , i lettori più attenti potrebbero domandarsi che fine abbia fatto la serie 13, dato che l'ultimo avvistamento di un esponente di questa linea di prodotto risale a quel Realme 12 Pro+ uscito lo scorso anno. Stavolta non c'entra l'oramai conclamata scaramanzia delle aziende cinesi per certi numeri, ma una semplice scelta commerciale della compagnia del gruppo BBK, che ha distribuito Realme 13 in estate solo su alcuni mercati, capeggiati da quello indiano che rappresenta da tempo un terreno particolarmente ambito.

Caratteristiche tecniche di Realme 14 Pro+

Realme 14 Pro+ si presenta con in dote un chipset tutto nuovo, ovvero lo Snapdragon 7s Gen 3: si tratta dell'ultimo nato nella linea "economica" del produttore statunitense, realizzato con processo produttivo a 4 nanometri e architettura octa core. In termini percentuali rispetto al predecessore, il SoC promette incrementi nell'ordine del 20% per quanto riguarda le performance della CPU, 40% per la GPU, 30% per i processi IA e un miglioramento del 12% dell'efficienza energetica. Come vedremo, sono tutti numeri che sostanzialmente trovano conferma anche nei benchmark.

Realme 14 Pro+ non punta tutto sulla scheda tecnica, ma sa farsi valere

La GPU è la stessa Adreno 710 vista su Realme 12 Pro+, ma con un overclock a 940 MHz che gli dà una bella accelerata.

Come di consueto, l'azienda non comunica ufficialmente i dettagli delle memorie installate sui propri dispositivi, ma nell'unico taglio da 12/512 GB previsto per il mercato italiano i nostri test indicano RAM di tipo LPDDR4X e uno spazio di archiviazione non espandibile di tipo UFS 3.1: insomma, non il top della tecnologia ma una dotazione del tutto adeguata per il segmento.

Tutto in regola anche per quel che riguarda la connettività: Realme 14 Pro+ supporta dunque 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC e GPS, mentre la porta USB-C è di tipo 2.0. Rispetto al passato c'è anche la possibilità di usare una eSIM oltre alle convenzionali due nanoSIM fisiche, ma con la limitazione di poterne usare al massimo due contemporaneamente.

Un progresso si registra anche sul fronte della resistenza agli elementi, con Realme 14 Pro+ che ora gode della certificazione IP69, ossia quella più elevata che si traduce in protezione contro infiltrazioni di polvere e liquidi e tolleranza all'immersione addirittura per 48 ore a un massimo di 2 metri di profondità nei test interni della compagnia.

La confezione di Realme 14 Pro+ non comprende l'alimentatore

In ottemperanza alle normative europee, poi, Realme ha ridotto drasticamente il contenuto di plastica della confezione del dispositivo, approfittandone anche per rimuovere il caricabatterie: fra gli accessori di Realme 14 Pro+ figurano dunque solo un cavo USB-A/USB-C e una cover grigia in silicone morbido.

Scheda tecnica di Realme 14 Pro+