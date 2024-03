Realme 12 Pro+, la recensione di uno smartphone Android di fascia media dallo stile unico

Con un listino di 499,99€ per la versione 8/256 GB e 549,99€ per il taglio 12/512 GB, Realme 12 Pro+ non è infatti un prodotto che sprizza convenienza da tutti i pori, anche se le promozioni di lancio e gli inevitabili cali di prezzo a breve termine cambiano un po' le carte in tavola. Basta tuttavia dare uno sguardo veloce alla scheda tecnica del dispositivo per rendersi immediatamente conto di come non sia proprio la tecnologia sotto la scocca a trainare il prezzo , quanto piuttosto la ricercatezza nel design e l'attenzione nei confronti di un comparto fotocamere pensato per essere particolarmente versatile. Scopriamo dunque se questi e gli altri elementi distintivi di Realme 12 Pro+ sono sufficienti a creare un po' di sussulto nel mercato.

La cosiddetta fascia media è oramai diventato il terreno di scontro più gettonato dagli smartphone Android di produzione cinese, con un gran numero di competitor che si sfidano a colpi di (troppe) uscite, cercando di spuntarla sugli avversari con le soluzioni più disparate. In questa recensione di Realme 12 Pro+ andiamo a vedere qual è la formula dell'azienda di proprietà del colosso BBK Electronics per tentare di avere la meglio sulla concorrenza. Spoiler: non è il prezzo.

Caratteristiche tecniche

Realme 12 Pro+ in compagnia della confezione e degli accessori inclusi

Pur cambiando gli attori in gioco, la sostanza della scheda tecnica di Realme 12 Pro+ è la stessa del predecessore, ovvero quella di uno smartphone di fascia media in tutto e per tutto: l'azienda cinese ha preferito dunque anche stavolta evitare sparate altisonanti per concentrarsi piuttosto su un sistema che fosse efficiente in particolar modo per ciò che concerne il consumo di energia.

Partendo da questi presupposti, non vengono propriamente i brividi vedendo come il SoC adottato sia un Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 a 8 core con processo produttivo a 4 nanometri, di fatto una riedizione leggermente più performante di una vecchia conoscenza della gamma media come lo Snapdragon 6 Gen 1. La GPU che lo accompagna è una Adreno 710, mentre per quanto riguarda le memorie parliamo di due tagli rispettivamente da 8/12 GB di RAM e 256/512 GB di spazio di archiviazione: Realme non ha inoltre diffuso informazioni ufficiali circa il tipo di moduli utilizzati, ma considerando la tendenza dell'azienda a tirare il freno a mano sulla tecnologia, dubitiamo si tratti dei più veloci sul mercato.

Non ci sono novità particolari sul fronte connettività, che contempla dunque 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS e NFC. Anche la dotazione di accessori è in qualche modo sovrapponibile a quella del predecessore, ma con un importante distinguo: l'alimentatore incluso passa dai 100 W dello scorso anno ai 67 W attuali, mentre rimangono inalterati la cover trasparente in silicone e il cavo USB-A/USB-C.

Scheda tecnica Realme 12 Pro+