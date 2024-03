PUBG si sposta su Unreal Engine 5, con distruzione degli scenari e altre novità

L'informazione è stata diffusa dal director Taehyun Kim, che in un video sulla roadmap di aggiornamenti prevista per il 2024 ha parlato dello spostamento di tecnologia per PUBG, destinato a passare nel corso dell'anno dall'attuale Unreal Engine 4 al nuovo Unreal Engine 5, con diverse conseguenze positive.

Krafton ha annunciato l'intenzione di far evolvere PUBG sul versante tecnico in maniera notevole, spostando il gioco verso l' Unreal Engine 5 , cosa che consentirà dei passi avanti come la possibilità di distruggere gli scenari e altre caratteristiche più avanzate.

Una sostanziale evoluzione tecnica

PUBG prosegue la sua evoluzione

Questi elementi di interazione aggiuntivi dovrebbero creare un ulteriore strato di tattica e strategia per gli scontri in PUBG, in attesa di vedere quali saranno le possibilità effettive apportate dall'evoluzione tecnologica.

Altre novità previste nel 2024 riguardano più specificamente l'organizzazione dei contenuti e del gameplay: Krafton ha intenzione di consentire una maggiore quantità di variazioni alla meccanica di gioco standard, forse anche con modalità differenti.

L'idea è di offrire esperienze di gioco più varie, "nuovi modi per divertirsi" che possano anche affrancarsi, almeno in parte, dalla struttura classica del battle royale. Inoltre, il team ha intenzione anche di modificare alcuni aspetti del live service, aumentando i contenuti che verranno messi a disposizione dei giocatori per i clan in PUBG.

Nel frattempo, abbiamo saputo che l'intenzione di Krafton è di rendere PUBG una serie, ma non ci sono ancora molte informazioni al riguardo.