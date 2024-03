Dragon's Dogma 2 ha delle missioni secondarie a tempo limitato, il gioco raccomanda cautela

Per aggiungere ulteriore pepe alla formula di Dragon's Dogma 2, il team di Capcom capitanato da Hideaki Itsuno ha pensato bene di rendere alcune missioni secondarie a tempo limitato, ovvero che sarà necessario completare entro un determinato arco temporale, pena il fallimento e possibili conseguenze disastrose per gli NPC coinvolti.

Si tratta di un dettaglio di cui abbiamo fatto cenno anche nel nostro ultimo provato di Dragon's Dogma 2 e di cui ora sono arrivati maggiori dettagli grazie a degli utenti che hanno condiviso su Reddit informazioni e una schermata di gioco riguardo a questo peculiare elemento della produzione.

Come possiamo vedere nell'immagine del post qui sotto, il gioco stesso consiglia cautela ai giocatori nell'accettare simultaneamente più incarichi secondari, in quanto alcuni sono sensibili al passare del tempo e progrediranno anche senza l'intervento diretto dell'Arisen. Non è chiaro, tuttavia, se il timer di queste missioni si attiverà a prescindere se li accetteremo subito o meno.

"Alcune missioni sono influenzate dal passare del tempo e progrediscono senza il coinvolgimento dell'Arisen. L'esecuzione di più missioni comporta il rischio di non riuscire ad agire in tempo, con conseguenze indesiderate. Cerca di tenere presente il fattore tempo quando gestisci le missioni in corso e ne intraprendi di nuove."

Come spiegato successivamente dal redditor Direct_Hurry7264, parliamo di una meccanica apparentemente legata all'effettivo scorrere del tempo e non dall'avanzamento della missione principale, come accade nel primo capitolo della serie e in tanti altri GDR.

Fortunatamente, sarà possibile distinguere queste missioni secondarie da quelle senza limiti di tempo, grazie a un'icona forma di clessidra. Inoltre, pare che verranno affidate da NPC speciali che cercheranno attivamente l'aiuto del protagonista.

"Queste sono missioni speciali degli NPC che dovranno essere completate entro un certo limite di tempo. Apparirà un simbolo con una clessidra. Gli NPC che ti danno le missioni si presentano e te le danno. Poi devi interrompere tutto per farle, perché altrimenti le conseguenze sono gravi."

"Per esempio c'è questo ragazzo che si è perso mentre raccoglieva dei fiori e dovrete cercarlo in una caverna. Prima però dovrete parlare con numerosi NPC per avere alcune informazioni."