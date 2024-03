Dragon's Dogma 2: le classi saranno più interessanti e coinvolgenti rispetto al primo gioco

Mancano ormai meno di due settimane al debutto di Dragon's Dogma 2 nei negozi in tutto il mondo e grazie alle interviste concesse dal team di sviluppo sono arrivati ulteriori dettagli sull'action GDR di Capcom. Ad esempio, il director Hideaki Itsuno ha spiegato in che modo sono state modificate le classi del precedente gioco in modo da rendere ancora più interessanti e coinvolgenti nel secondo capitolo della serie.

Infatti, nonostante vocazioni come il Guerriero e il Mago sono presenti anche nel precedente titolo, i giocatori noteranno delle notevoli differenze nello stile di combattimento, con il team di sviluppo che ha preferito enfatizzare le loro specialità e rendendoli meno dei tuttofare.

"In un gioco action, più è versatile una classe, meno sarà potente", ha detto Itsuno in un'intervista con Automaton. "Dopotutto, se una vocazione fosse bravissima in tutto, diventerebbe l'unica scelta, compromettendo l'equilibrio dell'intero gioco."

"Per questo motivo, per far risaltare ogni abilità, abbiamo ristretto la gamma di azioni per ogni classe e le abbiamo potenziate. Questo rende ogni vocazione più interessante ed emotivamente coinvolgente da usare. Per ottenere questo risultato, abbiamo suddiviso le classi in corpo a corpo, a lungo raggio e di supporto e le abbiamo rese il più forti possibile nei rispettivi campi di specializzazione, in modo che possano offrire diversi tipi di esperienze di gioco."