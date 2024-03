Dragon's Dogma 2, i fan stanno creando personaggi incredibili, tra Willem Dafoe e Todd Howard

Come vi abbiamo già segnalato, è disponibile una demo di Dragon's Dogma 2. Si tratta in realtà di un accesso anticipato al menù di creazione del personaggio, per realizzarlo con calma e in anticipo rispetto al gioco finale e poter partire nelle nostre avventure più rapidamente il 22 marzo 2024. I fan si stanno quindi dando da fare e stanno realizzando personaggi non solo bellissimi da vedere, ma anche ispirati a personaggi o attori.

Una delle creazioni migliori disponibili attualmente in rete è quella ispirata a Willem Dafoe. Potete vedere voi stessi il risultato raggiunto su Dragon's Dogma 2 dai giocatori della demo. La somiglianza è veramente notevole e dimostra le potenzialità del sistema di Capcom.

Rimanendo in ambito videoludico, qualcuno ha deciso simpaticamente di creare Todd Howard. In questo caso non è perfettamente identico, ma si nota qual era l'obiettivo prefissato dal giocatore di Dragon's Dogma 2.

Ci sono poi creazioni notevoli, anche se forse non in senso positivo, come questa creatura deforme con un collo molto lungo e un doppio mento che vedremmo bene in un horror. L'Arisen è l'eroe della storia in Dragon's Dogma 2, ma in tutti onestà forse il drago avrebbe fatto meglio a mangiare questo guerriero.

Se volete invece qualcosa di più leggero e simpatico, ecco la versione Dragon's Dogma 2 di Shaggy da Scooby-Doo. Vederlo in versione arciere è un po' strano, ma parlando del puro volto il risultato è molto buono.