Dragon's Dogma 2: una demo è disponibile per la creazione del personaggio, nuovo trailer

Capcom ha pubblicato nelle ore scorse una sorta di demo di Dragon's Dogma 2, anche se si tratta di una porzione di gioco dedicata esclusivamente all'editor del personaggio, che consente dunque di creare il proprio Arisen e poi eventualmente trasferirlo nel gioco principale, oltre a un nuovo trailer.

Nel corso dell'evento Capcom Highlights andato in scena nella nottata, la casa di Osaka ha svelato il lancio di questa demo "Character Creator & Storage".

Disponibile su PS5, Xbox Series X|S e Steam, lo strumento consente appunto di iniziare in anticipo il lavoro di creazione del proprio personaggio nell'action RPG in arrivo, in modo da poter anticipare un po' i tempi e avere già un protagonista pronto da importare una volta che il gioco sarà lanciato.

Il director Hideaki Itsuno e il producer Yoshiaki Hirabayashi hanno presentato in video questo nuovo strumento, oltre a varie altre caratteristiche di Dragon's Dogma 2, come potete vedere qui sopra.